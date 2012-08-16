Полиграфия, дизайн, реклама, PR, маркетинг - работаю за идею и еду!

Готов рассмотреть любые предложения из области продвижения (написание текстов, полиграфический дизайн, разработка отдельных идей и концепций, рекламные акции, trade маркетинг, PR и многое другое). Имею разнообразный опыт продвижения в различных сферах деятельности (как на B2B, так и на B2C рынке). Более 6 лет работы в сфере рекламы, маркетинга и пиара. На данный момент работаю в должности менеджера по рекламе и маркетинга - занимаюсь развитием Санкт-Петербургского филиала московской компании. Здесь я ради новых знаний, опыта, творческой реализации. Но это не значит, что мое время ничего не стоит.)))

Работаю практически во всех наиболее распространенных графических редакторах, таких как CorelDraw, Adobe Photoshop, Illustrator. Отлично знаю язык программирования HTML, работаю с элементами php и javascript. Есть не однократный опыт создание web-сайтов, знаю принципы и инструменты их продвижения.

Исполнителен, обязателен, дисциплинирован, честен, любознателен. Не сокрушимый оптимизм, чувство юмора и безграничный творческий потенциал человека к вашим услугам.

Изучение таких великих наук, как: маркетинг, реклама и PR является моим хобби.

Контакты:

тел.: +7 (981) 804-87-92

e-mail: [email protected]

skype: mr_hiz