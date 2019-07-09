mmmarchupz

Мифы про насекомое

Благородный лавр - красивый кустарник с компактной, вертикальной привычкой.

Естественно, это происходит на северных и южных берегах Средиземного моря.

Растет очень медленно, достигая высоты горшка около 150 см.

Однако, обрезая побеги, их рост можно свободно регулировать в зависимости от высоты, которую мы хотим достичь.

Растения украшены темно-зелеными, ланцетными, жесткими, кожистыми, заостренными листьями с волнистыми краями.

После втирания они выпускают характерный, интенсивный аромат.

Благородный лавровый цветет в марте или мае, давая прекрасные желто-зеленые цветы.

Куст хорошо переносит срез, благодаря чему хорошо уплотняется.

В летний период растение можно выставить на улицу.

Лучшим местом для нее будет уединенное место с большим количеством солнца http://kak-izbavitsya-ot.com/xrusta-v-kolenyax.html.

Лавровый лист - популярная специя, используемая на кухне.

Это не только увеличивает вкус пищи, но также помогает пищеварению и успокаивает вздутие живота.

Листья лавра обладают удивительными целебными свойствами: они очищают организм, поддерживают работу печени и нервной системы, снимают боли в суставах, ревматические боли, помогают в лечении бронхита и сухого кашля, ускоряют заживление ран, обладают противогрибковыми, антибактериальными, мочегонными и потогонными свойствами, снижают высокий уровень уровень сахара в крови.

Лавровые листья также эффективны в отражении пищевых вредителей.

В общем, для лавра требуется плодородный и влажный субстрат, в то время как положение в основном нейтральное.

Следует только экранировать, сама выставка практически не имеет значения, она хорошо растет как на полном солнце, так и в тени, хотя рекомендуется быть довольно тенистой.

Куст также устойчив к загрязнению воздуха.

Почва вокруг куста хорошо заполнена корой, чтобы сохранить почву влажной.

Весной вы можете добавить немного зрелого компоста или хорошо прогнившего навоза на землю.

С середины июля мы следим за тем, чтобы куст не поливали чрезмерно, а также прекращаем оплодотворение в течение этого времени.

Laurowisnia также может размножаться независимо через травянистые черенки.

Куст растет около 30 см в год.

Благодаря своей обширной планировке он отлично смотрится на открытом пространстве.

Низшие сорта могут быть использованы в качестве почвопокровных, более высокие - в качестве фона для других растений и для живых изгородей.

В случае последнего, однако, цветение растений нежелательно, поэтому мы должны предотвратить это путем соответствующей обрезки кустов.

Он также подходит для формирования и "смело" переносит все эти дополнительные косметические процедуры.

В принципе лавры не чувствительны к болезням и вредителям, но есть два заболевания, которые встречаются относительно часто.

Это мучнистая роса и бактериальный рак.