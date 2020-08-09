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Оформляю бизнес-страницы так, что нельзя пройти мимо.
Прошла 2ух месячные курсы по СММ, кроме того, полгода обучалась у лучших маркетологов инстаграма.
Могу определить ЦА только по взгляду на страницу. Но, лучше, конечно, проработать все аспекты глобально.
- Оформление страницы
- Установка таргетированной рекламы
- Анализ Целевой аудитории и конкурентов
- Создание контент-плана (+ копирайтинг)
- Работа с рекламой у блогеров
- Создание одностраничного лендинга на тильде.
Оформление и коммуникация в виде инфо-постов может быть как на украинском, так и на русском языках.
Создаю креативы для рекламы, продвинутый пользователь ПК.
Фотошоп, все программы Офиса, Канва - это мои лучшие друзья.
Портфолио
- ТЕКСТИ75 просмотров
- Оформление профиля73 просмотра
- Таргетинг63 просмотра