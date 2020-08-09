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Оформляю бизнес-страницы так, что нельзя пройти мимо.

Прошла 2ух месячные курсы по СММ, кроме того, полгода обучалась у лучших маркетологов инстаграма.

Могу определить ЦА только по взгляду на страницу. Но, лучше, конечно, проработать все аспекты глобально.

- Оформление страницы

- Установка таргетированной рекламы

- Анализ Целевой аудитории и конкурентов

- Создание контент-плана (+ копирайтинг)

- Работа с рекламой у блогеров

- Создание одностраничного лендинга на тильде.

Оформление и коммуникация в виде инфо-постов может быть как на украинском, так и на русском языках.

Создаю креативы для рекламы, продвинутый пользователь ПК.

Фотошоп, все программы Офиса, Канва - это мои лучшие друзья.