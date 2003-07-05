Резюме

Тексты интересно и для людей!

Ссылка на портфолио:

Здравствуйте, меня зовут Мария Малюта и я копирайтер. На данный момент прохожу обучение в школе копирайтинга Юлии Волкодав на втором курсе “Специалист”. Заниматься текстами мне было интересно всегда, это развивает кругозор, речь и навыки общения с людьми.

Живу в Украине, в городе Запорожье, здесь же учусь в университете на специальности реклама и связи с общественностью. Учеба на факультете журналистики помогла мне разобраться в том, как устроена реклама, как правильно вовлекать клиентов, а также я знаю все о возможной целевой аудитории и теории поколений, искусстве слоганов.

Я люблю заниматься копирайтингом, рерайтингом, с радостью напишу для вас SEO-тексты любой сложности и смогу разобраться в любой тематике. Моим хобби является психология, а главным правилом жизни - экологичность, поэтому тексты на эти темы я пишу с особой легкостью.

Выбрав меня исполнителем, вы гарантированно получите текст с максимально высоким процентом уникальности и в назначенные сроки. Все ключевые слова будут вписаны грамотно, я не допускаю в своих работах неестественного вхождения ключей.

С удовольствием напишу для вас статьи на такие темы:

Психология

Отношения

Реклама и пиар

Описания товаров и любые виды продающих текстов

Семья и карьера

Экология, животные, растения

Кулинария, вегетарианство

Всегда готова разобраться в новой для себя теме, качественное выполнение заказа строго по требованиям для вас - мой приоритет.

После тщательного вычитывания текста, также проверяю его на уникальность (на etxt.ru и text.ru) и на грамотность (орфограммка)

Напишите мне для дальнейшего сотрудничества, с большим удовольствием начну работу над вашим заказом прямо сейчас!