Создание персонажей (люди, человечки, сказочные и мультяшные герои) по заданной тематике. Контур. Возможно бумажное исполнение для дальнейшей векторизации. Приветствуется: 1. фантазия и умение придумать (а главное изобразить) персонаж 2. скорость исполнения при работе с серией изображений. 2. конфиденциальность.