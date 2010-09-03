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- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен специалист для обработки фотографий и подготовки их к печати. Постоянная работа.Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создание персонажей (люди, человечки, сказочные и мультяшные герои) по заданной тематике. Контур. Возможно бумажное исполнение для дальнейшей векторизации. Приветствуется: 1. фантазия и умение придумать (а главное изобразить) персонаж 2. скорость исполнения при работе с серией изображений. 2. конфиденциальность.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт12 лет назад
Illustrator или Corel. Создание векторных персонажей (людей), карикатур или сказочных персонажей . Работы контурные, без цвета. Возможен бумажный (отсканированный) вариант с хорошим качеством отрисовки. Вопросы на [email protected]Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для выполнения заказов на серии иллюстраций разыскивается художник. Опыт работе в илле, кореле, фотошопе.Иллюстрации и Рисунки51 заявкаЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Адекватный заказчик, четко объяснил план работы. Оплатил работу в полной стоимости. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличная работа!