mmontana

Максим mmontana

 
50 летУкраина/Судак
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
JLife
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
News Show SP2 редакция модуля
Адекватный заказчик, четко объяснил план работы. Оплатил работу в полной стоимости. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличная работа!
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