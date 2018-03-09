mnaymark

Михаил Наймарк mnaymark

 
44 годаИзраиль/Хайфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аудит по конверсии сайта

    Ищу компанию/фрилансера  который поможет поднять конверсию на сайте.  Требования: большой опыт. пожалуйста, прежде чем ответить , посмотрите на сайт и напишите конструктивно, что будет сделано и из чего будет состять отчет. Также нужно будет на все правки составить ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется редактор контента на сайт

    Требуется редактор контента на сайт со знанием CMS Wordpress,  редактирования контента согласно дизайна сайта, публикация информации на сайте, подбор картинок/видео, должен быть вкус дела, грамотность, пунктуальность, умение составлять задание для программиста.

    WordPressДизайн сайта
    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется редактор контента на сайт

    Требуется редактор контента на сайт со знанием CMS Wordpress,  редактирования контента согласно дизайна сайта, публикация информации на сайте, подбор картинок/видео, должен быть вкус дела, грамотность, пунктуальность, умение составлять задание для программиста.

    WordPressДизайн сайта
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Запрос на доработку прокси-сервера.

    Задание: Доработать прокси сервер (далее анализатор) так, чтобы перед отправкой пакетов пользователю анализатор работал по следующему алгоритму:: 1. отфильтровывать все страницы, которые приходят по HTTP и их content type - Content-Typetext/html 2. проверить наличие на этих страницах ...

    HTMLLinux
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
GKMW
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Аудит по конверсии сайта
Было приятно поработать над интересной задачей. Заказчик всегда на связи и оперативно отвечает на все вопросы. Оплата без задержек. В общем рекомендую к сотрудничеству!
Антон, сделал аудит сайта по юзабилити. Отчет получился конструктивным и понятным для дизайнеров и программистов . Указанно множество ошибок и недочетов. Приятно было сотрудничать. Спасибо
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