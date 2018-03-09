Проверка сайта на удобность и работоспособность . нужно полное описание неисправностей и общее ощущение от использование сайта.
- Служба поддержки12 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу компанию/фрилансера который поможет поднять конверсию на сайте. Требования: большой опыт. пожалуйста, прежде чем ответить , посмотрите на сайт и напишите конструктивно, что будет сделано и из чего будет состять отчет. Также нужно будет на все правки составить ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется редактор контента на сайт со знанием CMS Wordpress, редактирования контента согласно дизайна сайта, публикация информации на сайте, подбор картинок/видео, должен быть вкус дела, грамотность, пунктуальность, умение составлять задание для программиста.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется редактор контента на сайт со знанием CMS Wordpress, редактирования контента согласно дизайна сайта, публикация информации на сайте, подбор картинок/видео, должен быть вкус дела, грамотность, пунктуальность, умение составлять задание для программиста.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задание: Доработать прокси сервер (далее анализатор) так, чтобы перед отправкой пакетов пользователю анализатор работал по следующему алгоритму:: 1. отфильтровывать все страницы, которые приходят по HTTP и их content type - Content-Typetext/html 2. проверить наличие на этих страницах ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад