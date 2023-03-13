mnb19

Алексей mnb19

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ответственность и качество

HTML, JavaScript, MySQL, PHP, CSS, AJAX

Ответственность и качество

Хорошо знаю Joomla и DLE

HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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