mnekleenov

Языки Программирования:
PHP (с 4 версии по 7.0 ), Javascript
Технологии:
Ajax, HTML5
Верстка (мобильная):
Flexbox (нет поддержки IE9)
Разметка:
HTML + JS + CSS
Библиотеки + Фреймворки:
Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)
API:
Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.
Фреймворки:
Codeigniter 3
CMS:
Установка, модификация, внедрение, интеграции,
DLE (DatalifeEngine), Wordpress, LiveStreet, InstantCMS, OpenCart, Drupal, LabCMS, TemplateCMS, MonStro, PrestaShop
Администрирование:
LAMP, MAMP, WAMP - серверов
Удаленная настройка серверов:
Linux, *NIX, Windows, OSX, FreeBSD
Условия:
Без предоплаты c вашим сервером, репозиторием, etc. не работаю
Работаю один - у меня нет команды.
Оплата: На карту, QIWI, Yandex.