mnekleenov

PHP программист с 2013 года.

Языки Программирования:

PHP (с 4 версии по 7.0 ), Javascript

Технологии:

Ajax, HTML5

Верстка (мобильная):

Flexbox (нет поддержки IE9)

Разметка:

HTML + JS + CSS

Библиотеки + Фреймворки:

Bootstrap 3, Bootstrap 4 (alpha)

API:

Работаю с любым API любого сервиса где есть хоть какая то документация.

Фреймворки:

Codeigniter 3

CMS:

Установка, модификация, внедрение, интеграции,

DLE (DatalifeEngine), Wordpress, LiveStreet, InstantCMS, OpenCart, Drupal, LabCMS, TemplateCMS, MonStro, PrestaShop

Администрирование:

LAMP, MAMP, WAMP - серверов

Удаленная настройка серверов:

Linux, *NIX, Windows, OSX, FreeBSD

Условия:

Без предоплаты c вашим сервером, репозиторием, etc. не работаю

Работаю один - у меня нет команды.

Оплата: На карту, QIWI, Yandex.