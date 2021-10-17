работаю с 3D/перевожу с Английского
3D моделирование/Full "gamedev-pipene" 3d model creating/Переводы текстов с Английского языка
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- Визуализация советского фотоаппарата ФЭД-247 просмотров
- Визуализация электрогитары39 просмотров
- Визуализация для бутылочки косметического средства38 просмотров
- Визуализация ведра для интерьерной краски38 просмотров
- Robocafe32 просмотра
- Визуализация промышленного озонатора25 просмотров
- Портативная консоль Nintendo Gameboy27 просмотров
- Советский телевизор Рассвет-30727 просмотров
- Визуализация для King Gamat27 просмотров
- Визуализация фармацевтического средства30 просмотров