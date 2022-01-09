Менеджер по продвижению в Instagram

Прошла обучение на менеджера по продвижению в Instagram на курсе МПР 3.0 от @korotylka.

Мои навыки:

1. Создание шапок профилей

2. Проведение конкурентного анализа.

3. Составление и тестирование рекламных подач.

4. Создание грамотного ТЗ на рекламу.

5. Снижение риска неудачной рекламы до оплаты блогеров.

6. Сокращение расходов на рекламу без потери подписчиков.

7. Составление финансовой модели блога.

8. Анализ результатов рекламы.

9. Решение конфликтных ситуаций с блогерами.

10. Улучшение ситуации при плохом приходе.