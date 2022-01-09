mngr_elena3

Елена mngr_elena3

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продвижение рекламы в инстаграме.

﻿﻿Меня зовут Елена. Я менеджер по продвижению рекламы в инстаграме.

Оказываю следующие услуги:

  • разработка технического задания- от 1 500 р.
  • создание рекламных подач - от 2 000 р.
  • проведение конкурентного анализа - от 3 000 р.
  • сбор базы блогеров для заказа рекламы- от 1 000 р.
  • введение рекламной рекламы под ключ- 10-20% от суммы рекламного бюджета.

Так же буду рада помочь вам в оформлении аккаунта:

  • -создание цепляющей шапки профиля - всего 400₽
  • -консультация по визуалу профиля (рекомендации по логину, вечных сторис и тд) - 500₽
  • -закрепление контактов в taplink - 400₽

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