mngr_elena3

Продвижение рекламы в инстаграме.
Меня зовут Елена. Я менеджер по продвижению рекламы в инстаграме.
Оказываю следующие услуги:
- разработка технического задания- от 1 500 р.
- создание рекламных подач - от 2 000 р.
- проведение конкурентного анализа - от 3 000 р.
- сбор базы блогеров для заказа рекламы- от 1 000 р.
- введение рекламной рекламы под ключ- 10-20% от суммы рекламного бюджета.
Так же буду рада помочь вам в оформлении аккаунта:
- -создание цепляющей шапки профиля - всего 400₽
- -консультация по визуалу профиля (рекомендации по логину, вечных сторис и тд) - 500₽
- -закрепление контактов в taplink - 400₽
Действие аккаунта приостановлено!