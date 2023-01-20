AR и 3D для Вашего сайта

Разработка и интеграция онлайн каталога в дополненной реальности и 3D виджета для Вашего сайта.

С помощью онлайн каталога в дополненной реальности Ваши покупатели смогут примерить Ваш товар у себя дома, чтобы понять его реальные размеры.

С помощью онлайн каталога в дополненной реальности и/или 3D виджета Ваши покупатели смогут подробно рассмотреть Ваш товар со всех возможных ракурсов и выбрать подходящий цвет из нескольких вариантов, чтобы убедиться, что товар подходит к интерьеру, и сделать правильный выбор в Вашу пользу.