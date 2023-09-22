Про себе

Створення та оновлення багаторазових бібліотекдля оптимізації циклу розробки WordPress, підтримка кастомних стартера та плагінв.

Своєчасне вирішення виявлених проблем веб-сайтів шляхом інтеграції нових рішень в існуючий код.

Створення якісних комерційних веб-сайтів, які відповідають стандартам кодування та сумісності між браузерами.

Розробка та впровадження тем та плагінів для сайтів WordPress.