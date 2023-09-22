mnyorba

Михайло Ньорба mnyorba

 
54 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Про себе

  • Створення та оновлення багаторазових бібліотекдля оптимізації циклу розробки WordPress, підтримка кастомних стартера та плагінв.

  • Своєчасне вирішення виявлених проблем веб-сайтів шляхом інтеграції нових рішень в існуючий код.

  • Створення якісних комерційних веб-сайтів, які відповідають стандартам кодування та сумісності між браузерами.

  • Розробка та впровадження тем та плагінів для сайтів WordPress.

  • Встановлення необхідних плагінів та написання додаткового коду, для відповідності вимогам дизайну та
    функціональності.