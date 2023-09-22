Про себе
Створення та оновлення багаторазових бібліотекдля оптимізації циклу розробки WordPress, підтримка кастомних стартера та плагінв.
Своєчасне вирішення виявлених проблем веб-сайтів шляхом інтеграції нових рішень в існуючий код.
Створення якісних комерційних веб-сайтів, які відповідають стандартам кодування та сумісності між браузерами.
Розробка та впровадження тем та плагінів для сайтів WordPress.
Встановлення необхідних плагінів та написання додаткового коду, для відповідності вимогам дизайну та
функціональності.