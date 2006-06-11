mobistuff

Гость mobistuff

 
39 летРоссия/Кореновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламный FLASH-банер

    размер: 160*160 вес: до 50 кб тематика: СПС КонсультантПлюс цель: сделать качественную рекламу продукта с использованием информации и графики с сервера Consultant.RU Указывайте точную стоимость! Представляйте - образцы! Вслепую не выберу! Возможно торги закончатся раньше намеченного срока, как только подберется ...

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо создать интернет-магазин!

    Необходимо создать интернет-магазин женского белья и колготок! Идеальным решением будет копия движка http://www.misscharming.ru/ Обращаем внимание на то, что указаны характеристика товара (http://www.misscharming.ru/catalog/woman/tights-n-stockings/omsa/360.html), присутствует выбор плотности, цвета и размера товара, что отсутствует в OsCommerce! Помимо создания движка, ...

    HTML
    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать FLASH логотип

    Нужен FLASH логотип 224х110 для сайта http://MOBISTUFF.RU В светлых тонах, чтобы сочитался с дизайном! Также необходимо, чтобы в лого присутствовало название сайта MOBISTUFF.RU. Стоимость сыграет немалую роль при выборе! Указывайте цену! Заявки без цены не рассматриваем!

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать FLASH баннер

    Нужен 468x60 FLASH баннер для сайта http://MOBISTUFF.RU Определяющюю роль при выборе сыграет цена, указывайте ее обязательно!

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад