Нужен FLASH логотип 224х110 для сайта http://MOBISTUFF.RU В светлых тонах, чтобы сочитался с дизайном! Также необходимо, чтобы в лого присутствовало название сайта MOBISTUFF.RU. Стоимость сыграет немалую роль при выборе! Указывайте цену! Заявки без цены не рассматриваем!