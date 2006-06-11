размер: 160*160 вес: до 50 кб тематика: СПС КонсультантПлюс цель: сделать качественную рекламу продукта с использованием информации и графики с сервера Consultant.RU Указывайте точную стоимость! Представляйте - образцы! Вслепую не выберу! Возможно торги закончатся раньше намеченного срока, как только подберется ...
- Веб-программирование28 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать интернет-магазин женского белья и колготок! Идеальным решением будет копия движка http://www.misscharming.ru/ Обращаем внимание на то, что указаны характеристика товара (http://www.misscharming.ru/catalog/woman/tights-n-stockings/omsa/360.html), присутствует выбор плотности, цвета и размера товара, что отсутствует в OsCommerce! Помимо создания движка, ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен FLASH логотип 224х110 для сайта http://MOBISTUFF.RU В светлых тонах, чтобы сочитался с дизайном! Также необходимо, чтобы в лого присутствовало название сайта MOBISTUFF.RU. Стоимость сыграет немалую роль при выборе! Указывайте цену! Заявки без цены не рассматриваем!Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен 468x60 FLASH баннер для сайта http://MOBISTUFF.RU Определяющюю роль при выборе сыграет цена, указывайте ее обязательно!Баннеры20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Необходимо сделать "копию" сайта http://kredit.kantor.ru/! Вложить все возможности кредитной линии - смена процентной ставки, суммы и времени предоставляемого кредита!Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Необходимо создать проект: WM обменный пункт, WM кредитный автомат! Идеальны скрипты похожие на kantor.ru! Принимаем предложения!Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт18 лет назад