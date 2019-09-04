Фуллстак разработчик с знаниями java

Веб-дизайнер с опытом более года, имеется портфолио как свёрстанных так и просто заготовленных макетов, пишите - предоставлю примеры работы. Знания ХТМЛ 5 и ЦСС 3 на уровне сеньйора, использования препроцессоров и чистота кода заранее оговаривается при заказе. Мидл уровень владения js, есть свои библиотеки, а также для удобства поддержки могу переписать всё необходимое на jquery или чистый js. Умею оптимизировать скорость загрузки сайтов под стандарты. Был опыт работы с python, а также знания java на уровне джуниора.