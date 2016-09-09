moccimedia

Кристина moccimedia

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Виды страхования автомобиля по КАСКО

    Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков.  Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля по ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи для сайта страховой тематики

    Для сайта страховой тематики требуется рерайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков.  Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Виды страхования автомобиля по КАСКО (оплачиваемое тестовое задание)

    Информационному проекту страховой тематики требуется копирайтер для написания статей объемом 3000-5000 знаков в соответствии с предоставленным ТЗ. Вам предлагается выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 з.б.п. на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО». Оплата  40р./1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Серия статей на сайт страховой тематики

    ***Оплачиваемое тестовое задание*** Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков. Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад