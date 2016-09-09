moccimedia

Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков. Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля по ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для сайта страховой тематики требуется рерайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков. Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 900-1000 знаков на тему «Виды страхования автомобиля ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Информационному проекту страховой тематики требуется копирайтер для написания статей объемом 3000-5000 знаков в соответствии с предоставленным ТЗ. Вам предлагается выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 з.б.п. на тему «Виды страхования автомобиля по КАСКО». Оплата 40р./1000 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
***Оплачиваемое тестовое задание*** Для сайта страховой тематики требуется копирайтер, который подготовит развернутые информационные статьи объемом 3000-7000 знаков. Для того чтоб подобрать нужного исполнителя предлагаем вам выполнить оплачиваемое тестовое задание на 700-900 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад