Привет! Меня зовут Настя и я дизайнер! Работала над различными дизайнами логотипов и мерча для студенческих отрядов Новосибирской области. Работаю в Figma, работаю с векторной и растровой иллюстрациями в программах CorelDraw и Adobe Photoshop, также работаю с графическим планшетом.
Выполняю работу быстро и с удовольствием как для клиента, так и для себя! Всегда держу связь и готова обговаривать с вами любые мельчайшие детали, чтобы создать ваш идеальный дизайн!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Путешествие на Алтай3 просмотра
- Дизайн интернет магазина3 просмотра
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