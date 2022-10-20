Привет! Меня зовут Настя и я дизайнер! Работала над различными дизайнами логотипов и мерча для студенческих отрядов Новосибирской области. Работаю в Figma, работаю с векторной и растровой иллюстрациями в программах CorelDraw и Adobe Photoshop, также работаю с графическим планшетом.

Выполняю работу быстро и с удовольствием как для клиента, так и для себя! Всегда держу связь и готова обговаривать с вами любые мельчайшие детали, чтобы создать ваш идеальный дизайн!