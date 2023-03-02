mockingjay

Про мене:

— особисті якості: відповідальність, наполегливість, уважність до деталей, орієнтація на результат, уміння працювати як у команді, так і самостійно, готовність до навчання.

— володіння мовами: російська та українська - досконало, англійська - рівень Advanced, французька - Pre-Intermediate

— освіта:

2018-2022 - бакалавр, маркетинг

з 2022 - магістратура, маркетинг

Досвід роботи:

- 2019 - зараз - SMM/PR менеджер, геймдев студія

- 2017-2019 - копірайтер, рерайтер, перекладач (фріланс)

Вміння:

- написання текстів для інтернет-магазинів, сайтів, статей для видань, постів для соцмереж

- створення контент-плану для сторінок Instagram/Facebook

- налаштування таргетованої реклами

- переклад текстів загальних тематик (англ/рус/укр)

- ведення сторінок у соцмережах, спілкування з аудиторією