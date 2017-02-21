Подробная информация обо мне

Здравствуйте рад знакомству, я интернет маркетолог, решаю задачи привлечения клиентов с помощью Интернет Маркетинга Google Яндекс Facebook Instagram Вконтакте! Сэкономил своим клиентам немало бюджета и принес хорошие результаты.

Есть опыт работы с различными направлениями от продажи квартир в новостройках до продаж строительных материалов, отопительной техники и хенд мейд. Буду рад сотрудничеству обращайтесь.

Мой сайт http://weblike.hostenko.com

Моя Цель

Принести пользу моим клиентам, увеличить их показатели продаж товаров или услуг. Используя современные инструменты интернет маркетинга и стратегическое планирование.

PS. Сэкономив на интернет маркетинга компании и предприниматели тратят в разы больше безграмотных рекламу.

Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!

+38063366702

[email protected]

Skepe: Andrew-weblike

Буду рад сотрудничеству)

Что я могу для вас предложить:

Стратегическое планирование проектов и запуска рекламных компаний в интернете

Аудит веб сайтов - который позволит увеличить количество потенциальных клиентов на 20% уже завтра

Разработка веб сайтов с использованием тенденций современного интернет маркетинга: в среднем конверсия моих сайтов от 7% в зависимости от тематики и типа трафика.

• Landing page

• Сайт визитка

• Интернет-магазин

• Блог

Работаем командой: Маркетолог - руководитель проекта, дизайнер, программист-верстальщик

Включает: разработка макета, разработка дизайна, верстка - программирований

Настройка рекламных компаний:

• ВКонтакте и Facebook

• Тизерная реклама (баннерная)

• контекстная реклама Google Adwords,

• медийная реклама Google Adwords, Яндекс Директ

• контекстная реклама Яндекс Директ

• медийная реклама РСЯ Яндекс Директ

Аналитика рекламных компаний

- Google Analytics

- Яндекс.метрика

SMM - раскрутка бренда в социальных сетях

CEO - Продвижение в поисковых системах

Консалтинг в сфере интернет маркетинга

Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!

+38063366702

[email protected]

Skepe: Andrew-weblike

Буду рад сотрудничеству)