Здравствуйте рад знакомству, я интернет маркетолог, решаю задачи привлечения клиентов с помощью Интернет Маркетинга Google Яндекс Facebook Instagram Вконтакте! Сэкономил своим клиентам немало бюджета и принес хорошие результаты.
Есть опыт работы с различными направлениями от продажи квартир в новостройках до продаж строительных материалов, отопительной техники и хенд мейд. Буду рад сотрудничеству обращайтесь.
Мой сайт http://weblike.hostenko.com
Моя Цель
Принести пользу моим клиентам, увеличить их показатели продаж товаров или услуг. Используя современные инструменты интернет маркетинга и стратегическое планирование.
PS. Сэкономив на интернет маркетинга компании и предприниматели тратят в разы больше безграмотных рекламу.
Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!
+38063366702
Skepe: Andrew-weblike
Буду рад сотрудничеству)
Что я могу для вас предложить:
Стратегическое планирование проектов и запуска рекламных компаний в интернете
Аудит веб сайтов - который позволит увеличить количество потенциальных клиентов на 20% уже завтра
Разработка веб сайтов с использованием тенденций современного интернет маркетинга: в среднем конверсия моих сайтов от 7% в зависимости от тематики и типа трафика.
• Landing page
• Сайт визитка
• Интернет-магазин
• Блог
Работаем командой: Маркетолог - руководитель проекта, дизайнер, программист-верстальщик
Включает: разработка макета, разработка дизайна, верстка - программирований
Настройка рекламных компаний:
• ВКонтакте и Facebook
• Тизерная реклама (баннерная)
• контекстная реклама Google Adwords,
• медийная реклама Google Adwords, Яндекс Директ
• контекстная реклама Яндекс Директ
• медийная реклама РСЯ Яндекс Директ
Аналитика рекламных компаний
- Google Analytics
- Яндекс.метрика
SMM - раскрутка бренда в социальных сетях
CEO - Продвижение в поисковых системах
Консалтинг в сфере интернет маркетинга
Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!
+38063366702
Skepe: Andrew-weblike
Буду рад сотрудничеству)