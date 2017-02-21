modatimex

Андрей Иванцив modatimex

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Подробная информация обо мне

Здравствуйте рад знакомству, я  интернет маркетолог, решаю задачи привлечения клиентов с помощью Интернет Маркетинга Google Яндекс Facebook Instagram Вконтакте! Сэкономил своим клиентам немало бюджета и принес хорошие результаты.

Есть опыт работы с различными направлениями от продажи квартир в новостройках до продаж строительных материалов, отопительной техники и хенд мейд. Буду рад сотрудничеству обращайтесь.

Мой сайт http://weblike.hostenko.com

Моя Цель

Принести пользу моим клиентам, увеличить их показатели продаж товаров или услуг. Используя современные инструменты интернет маркетинга и стратегическое планирование.

 

PS. Сэкономив на интернет маркетинга компании и предприниматели тратят в разы больше безграмотных рекламу.

 

Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!

+38063366702

[email protected]

Skepe: Andrew-weblike

Буду рад сотрудничеству)

Что я могу для вас предложить:

 

Стратегическое планирование проектов и запуска рекламных компаний в интернете

 

Аудит веб сайтов - который позволит увеличить количество потенциальных клиентов на 20% уже завтра

 

Разработка веб сайтов с использованием тенденций современного интернет маркетинга: в среднем конверсия моих сайтов от 7% в зависимости от тематики и типа трафика.

• Landing page

• Сайт визитка

• Интернет-магазин

• Блог

Работаем командой: Маркетолог - руководитель проекта, дизайнер, программист-верстальщик

Включает: разработка макета, разработка дизайна, верстка - программирований

Настройка рекламных компаний:

• ВКонтакте и Facebook

• Тизерная реклама (баннерная)

• контекстная реклама Google Adwords,

• медийная реклама Google Adwords, Яндекс Директ

• контекстная реклама Яндекс Директ

• медийная реклама РСЯ Яндекс Директ

 

Аналитика рекламных компаний

- Google Analytics

 

- Яндекс.метрика

 

SMM - раскрутка бренда в социальных сетях

 

CEO - Продвижение в поисковых системах

 

Консалтинг в сфере интернет маркетинга

 

Всегда рад помочь решить ваши задачи и увеличить объемы продаж. Звоните!

+38063366702

[email protected]

Skepe: Andrew-weblike

Буду рад сотрудничеству)

Сайт-визиткаGoogle Ads