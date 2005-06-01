modebadze-alena

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Здравствуйте! Меня зову Алёна. А если вам нужен качественный, красивый веб-дизайн вы попали в нужное место!

Я к работе отношусь очень ответственно и внимательно. И я готова работать в любой стилистике, которая вам будет необходимо.

(А насчёт цены надо переговорить)

Оборотите внимание!-я не работаю с посредниками, заказывайте только если принимаете окончательно решение!( когда мне будет известна какую работу вы хотите я скажу точные дни выполнений)Нужно для заказа:Чтобы выполнить ваш заказ мне нужно знать: обязательно кокой дизайн вам нужен, и безопасная оплата.