3D 3д МЕДЕЛЛЕР ВИЗУАЛИСТ SketchUp Pro 2020

Привет)

Меня зовут Алексей и я занимаюсь 3д моделированием.Опыт работы год

Учусь на программиста и увлеккаюсь архитектурой.

Что я могу делать?

Я моделирую АРХИТЕКТУРНЫЕ проекты например (офис, квартира, дом, котедж, хай тек, и т.д)

Умею делать рендеры, настройку текстур, света, фона, солнца и т.д

НЕ МОДЕЛИРУЮ МЕБЕЛЬ

где я работаю?

Я МОДЕЛИРУЮ В SketchUp Pro 2020

так же рендерю в таких программах как LUMION6 и V RAY

общаюсь в ВАТСАП, так что писать о работе туда

ИМЕЕТСЯ ПОРФТОЛИО

К работе отношусь серьезно

Мой телефон 77082196805

https://cloud.mail.ru/public/4DL7/5nGk597fm тут можете скачать мое портфолио

От вас требуется достоверность, чертеж, и обсуждение проекта.