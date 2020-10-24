3D 3д МЕДЕЛЛЕР ВИЗУАЛИСТ SketchUp Pro 2020
Привет)
Меня зовут Алексей и я занимаюсь 3д моделированием.Опыт работы год
Учусь на программиста и увлеккаюсь архитектурой.
Что я могу делать?
Я моделирую АРХИТЕКТУРНЫЕ проекты например (офис, квартира, дом, котедж, хай тек, и т.д)
Умею делать рендеры, настройку текстур, света, фона, солнца и т.д
НЕ МОДЕЛИРУЮ МЕБЕЛЬ
где я работаю?
Я МОДЕЛИРУЮ В SketchUp Pro 2020
так же рендерю в таких программах как LUMION6 и V RAY
общаюсь в ВАТСАП, так что писать о работе туда
ИМЕЕТСЯ ПОРФТОЛИО
К работе отношусь серьезно
Мой телефон 77082196805
https://cloud.mail.ru/public/4DL7/5nGk597fm тут можете скачать мое портфолио
От вас требуется достоверность, чертеж, и обсуждение проекта.
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