Портфолио
- Малые архитектурные формы. Конкурс513 просмотров
- Афиша к выставке188 просмотров
- «ВИА Гагарин» дизайн сайта235 просмотров
- Салон NOKIA, дизайн входной группы215 просмотров
- Археологический симпозиум, эмблема157 просмотров
- Клубная карта Клуб «Б2»173 просмотра
- Открытка «Дом мебели Венеция»128 просмотров
- Фотопривязка вывески Иль дэ Ботэ657 просмотров
- "Малоэтажка". Курсовой проект133 просмотра
- Жилой дом. Дипломный проект.175 просмотров
- Малоэтажка. Макет197 просмотров
- Дипломный проект. Пресс-центр г. Астана158 просмотров