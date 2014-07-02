Разработка креативного, запоминающегося логотипа, быстро и недорого.
Профессиональные навыки:
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Реклама
- Полиграфия
- Допечатная подготовка макетов
- Творческий подход
- Работаю во многих графических программах
Этапы работы со мной:
-бриф, обсуждение всех деталей
-внесение предоплаты 50% (WebMoney, карта Сбербанк, QIWI)
-презентирую варианты. дорабатываю при необходимости
-внесение остатка бюджета на счёт, отзыв
-передаю все исходники в необходимых форматах
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Портфолио
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Логотипы и Знаки
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