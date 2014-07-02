modify

Антон modify

 
36 летРоссия/Томск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка креативного, запоминающегося логотипа, быстро и недорого.

Профессиональные навыки:

- Логотипы

- Фирменный стиль

- Реклама

- Полиграфия

- Допечатная подготовка макетов

- Творческий подход

- Работаю во многих графических программах

Этапы работы со мной:

-бриф, обсуждение всех деталей

-внесение предоплаты 50% (WebMoney, карта Сбербанк, QIWI)

-презентирую варианты. дорабатываю при необходимости

-внесение остатка бюджета на счёт, отзыв

-передаю все исходники в необходимых форматах

Портфолио
Логотипы и Знаки
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