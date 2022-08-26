Modify Design | Разработаю уникальный дизайн для вашего проекта

Список моих услуг Я специализируюсь на дизайне больших и сложных проектов: сайты (многостраничные, лендинги), интерфейсы. Это не весь список моих услуг, уточняйте в лс (работы с крипто-стримами по запросу). Сделаю ваш проект красивым, продуманным, ценным. Условия работы Цена и сроки полностью зависит от поставленного ТЗ. Если у вас нету ТЗ, то я помогу вам его составить. Начинаю работу сразу после согласования. Полное сопровождение проекта. Неограниченное кол-во правок до сдачи проекта. Оплатить можно как и до начала работы, так и после выполненной работы