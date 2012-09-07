переводчик-маркетолог

Модин Николай Сергеевич

Образование

2011 - 2012

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет

Экономика и управление: Основы бизнеса и менеджмента;

Специализация: Маркетинг;

2003 - 2008

Московский государственный лингвистический университет (бывший ИНЯЗ имени Мориса Тореза), Переводческий факультет

Переводчик-синхронист английского и немецкого языков;

Курс синхронного перевода (английский язык);

Факультет военного обучения (военно-учетная специальность - «военный переводчик»), прохождение учебных сборов в действующей армии, звание лейтенанта запаса ВС РФ;

2006

Университет Северной Айовы, штат Айова, США

Участвовал в международной программе студенческого обмена;

Курсы «Связи с общественностью» и «Массовая коммуникация»;

Опыт работы

маркетинговые коммуникации, переводчик

Сентябрь 2010 – настоящее время

Компания General Electric, GE Oil & Gas, подразделение Measurement and Control, Москва

Взаимодействие со штаб-квартирой и руководством по вопросам маркетинга, коммуникаций, развития бизнеса и продвижения продаваемой продукции на территории России и стран СНГ;

анализ рынка, составление бизнес-планов, отчетов и прогнозов, анализ данных по продажам, создание презентаций для руководства;

организация выставок и иных мероприятий в России и странах СНГ: отслеживание текущих выставок и мероприятий, поиск и взаимодействие с выставочными компаниями, участие в переговорах относительно условий, сроков, стоимости участия, подписание договоров, отгрузка необходимого выставочного оборудования и рекламных материалов;

участие в подготовке документации для участия компании в тендерах, сбор и анализ необходимой информации для предоставления заказчику;

письменный перевод, редактирование и верстка деловых писем и технической документации к оборудованию: руководства по эксплуатации, спецификации, описания, сертификаты, статьи;

письменный перевод, локализация, редактирование и верстка брошюр, каталогов и рекламных материалов;

устный последовательный и синхронный перевод во время переговоров и поездок иностранных представителей компании по России;

подбор и компоновка материалов для рекламных компакт-дисков, оформление, редактирование и тиражирование дисков;

составление русскоязычной базы технических и рекламных материалов для продаваемого оборудования;

взаимодействие с переводческими агентствами, типографиями и компаниями, тиражирующими компакт-диски: оформление заказов, контроль и отслеживание выполняемых работ, проверка и редактирование полученных материалов;

поиск, скрининг и оформление договорных отношений с выставочными компаниями и компаниями, оказывающими услуги по переводу, верстке и тиражированию материалов;

переводчик отдела ВЭД

Май 2009 – Август 2010

ООО «Агро-3» (оборудование и инжиниринг для хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности), Москва

Контроль и распределение переводов, взаимодействие с переводческими агентствами и сторонними переводчиками;

письменный перевод различной документации: коммерческих предложений, договоров, писем, отчетов, инструкций, проспектов;

синхронный и последовательный перевод во время переговоров руководства, устный перевод на выставках, во время презентаций (для руководства), во время пусконаладочных и сервисных работ на предприятиях;

обработка заказов на поставку оборудования и запасных частей, осуществление контактов с иностранными поставщиками (хлебопекарное и кондитерское оборудование, а также оборудование для мясопереработки из Австрии, Германии, Голландии, США, Великобритании, Японии, Швеции, Дании, Италии и т.д.), составление и подписание контрактов на поставку оборудования, оформление документов для проведения таможенного оформления грузов;

организация выставок и составление рекламного материала для них;

организация деловых поездок, сопровождение иностранных партнеров во время командировок по России и СНГ, а также сопровождение русскоговорящих коллег в ходе их визитов за рубеж;

переводчик-синхронист, ассистент директора по планированию и дистрибуции

Сентябрь 2008 – Май 2009

ООО «Бананамама» (гипермаркеты детских товаров), Москва

Координация взаимодействия высшего руководства компании (экспаты) с различными отделами и департаментами, координация работы коммерческого департамента и департамента торговых операций;

подготовка и организация выставок, перевод брошюр и рекламных проспектов для выставок;

письменный перевод документов, презентаций, а также большое количество устного (синхронного) перевода во время совещаний, конференций, встреч высшего руководства компании, контроль и распределение переводов, отдаваемых на сторону, взаимодействие с переводческими агентствами;

Иностранные языки

Русский – родной, английский и немецкий – свободно (на уровне профессионального перевода);

Навыки

Опытный пользователь ПК (ОС, офисные приложения, TRADOS, DejaVu, Adobe Photoshop, 1C, SAP, OLAP, Camtasia Studio);

Имею водительские права (категория B).

Имею звание лейтенанта запаса.

Хобби

Музыка (играю на саксофоне, записываю музыку), живопись, история, литература, спорт;

Семейное положение

Не женат, детей нет;