Модин Николай Сергеевич
Образование
2011 - 2012
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет
Экономика и управление: Основы бизнеса и менеджмента;
Специализация: Маркетинг;
2003 - 2008
Московский государственный лингвистический университет (бывший ИНЯЗ имени Мориса Тореза), Переводческий факультет
Переводчик-синхронист английского и немецкого языков;
Курс синхронного перевода (английский язык);
Факультет военного обучения (военно-учетная специальность - «военный переводчик»), прохождение учебных сборов в действующей армии, звание лейтенанта запаса ВС РФ;
2006
Университет Северной Айовы, штат Айова, США
Участвовал в международной программе студенческого обмена;
Курсы «Связи с общественностью» и «Массовая коммуникация»;
Опыт работы
маркетинговые коммуникации, переводчик
Сентябрь 2010 – настоящее время
Компания General Electric, GE Oil & Gas, подразделение Measurement and Control, Москва
Взаимодействие со штаб-квартирой и руководством по вопросам маркетинга, коммуникаций, развития бизнеса и продвижения продаваемой продукции на территории России и стран СНГ;
анализ рынка, составление бизнес-планов, отчетов и прогнозов, анализ данных по продажам, создание презентаций для руководства;
организация выставок и иных мероприятий в России и странах СНГ: отслеживание текущих выставок и мероприятий, поиск и взаимодействие с выставочными компаниями, участие в переговорах относительно условий, сроков, стоимости участия, подписание договоров, отгрузка необходимого выставочного оборудования и рекламных материалов;
участие в подготовке документации для участия компании в тендерах, сбор и анализ необходимой информации для предоставления заказчику;
письменный перевод, редактирование и верстка деловых писем и технической документации к оборудованию: руководства по эксплуатации, спецификации, описания, сертификаты, статьи;
письменный перевод, локализация, редактирование и верстка брошюр, каталогов и рекламных материалов;
устный последовательный и синхронный перевод во время переговоров и поездок иностранных представителей компании по России;
подбор и компоновка материалов для рекламных компакт-дисков, оформление, редактирование и тиражирование дисков;
составление русскоязычной базы технических и рекламных материалов для продаваемого оборудования;
взаимодействие с переводческими агентствами, типографиями и компаниями, тиражирующими компакт-диски: оформление заказов, контроль и отслеживание выполняемых работ, проверка и редактирование полученных материалов;
поиск, скрининг и оформление договорных отношений с выставочными компаниями и компаниями, оказывающими услуги по переводу, верстке и тиражированию материалов;
переводчик отдела ВЭД
Май 2009 – Август 2010
ООО «Агро-3» (оборудование и инжиниринг для хлебопекарной и мясоперерабатывающей промышленности), Москва
Контроль и распределение переводов, взаимодействие с переводческими агентствами и сторонними переводчиками;
письменный перевод различной документации: коммерческих предложений, договоров, писем, отчетов, инструкций, проспектов;
синхронный и последовательный перевод во время переговоров руководства, устный перевод на выставках, во время презентаций (для руководства), во время пусконаладочных и сервисных работ на предприятиях;
обработка заказов на поставку оборудования и запасных частей, осуществление контактов с иностранными поставщиками (хлебопекарное и кондитерское оборудование, а также оборудование для мясопереработки из Австрии, Германии, Голландии, США, Великобритании, Японии, Швеции, Дании, Италии и т.д.), составление и подписание контрактов на поставку оборудования, оформление документов для проведения таможенного оформления грузов;
организация выставок и составление рекламного материала для них;
организация деловых поездок, сопровождение иностранных партнеров во время командировок по России и СНГ, а также сопровождение русскоговорящих коллег в ходе их визитов за рубеж;
переводчик-синхронист, ассистент директора по планированию и дистрибуции
Сентябрь 2008 – Май 2009
ООО «Бананамама» (гипермаркеты детских товаров), Москва
Координация взаимодействия высшего руководства компании (экспаты) с различными отделами и департаментами, координация работы коммерческого департамента и департамента торговых операций;
подготовка и организация выставок, перевод брошюр и рекламных проспектов для выставок;
письменный перевод документов, презентаций, а также большое количество устного (синхронного) перевода во время совещаний, конференций, встреч высшего руководства компании, контроль и распределение переводов, отдаваемых на сторону, взаимодействие с переводческими агентствами;
Иностранные языки
Русский – родной, английский и немецкий – свободно (на уровне профессионального перевода);
Навыки
Опытный пользователь ПК (ОС, офисные приложения, TRADOS, DejaVu, Adobe Photoshop, 1C, SAP, OLAP, Camtasia Studio);
Имею водительские права (категория B).
Имею звание лейтенанта запаса.
Хобби
Музыка (играю на саксофоне, записываю музыку), живопись, история, литература, спорт;
Семейное положение
Не женат, детей нет;