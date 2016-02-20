mohsen_k

Мохсен Карамзадех mohsen_k

 
40 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D Artist, 3D Modeler

3д художник 3д Моделлер. Работал руководителем 3D-группы для создания разных обьектов, персонажей, анимаций для игрового движка. Полностью осведомлен в этой сфере деятельности и в инновациях 3D-моделирования. Владею всеми навыками. Имею творческий подход, взгляд ивоображение в концепции рисунка. Внимателен к деталям работы.

Широкий опыт в моделировании и создания текстур. Отличное знание игровыхтенденций и полей. Легко приспосабливаюсь к новым тенденциям программного обеспечения. Работу выполняю в соответствии с требованиями. Опыт работы позволяет выполнять задание быстро и качественно. Могу работать как самостоятельно, так и в команде.

 

Навыки работы:

·     3DS Mах, Z Brush (High и low poly 3D моделирование, фотореалистичная визуализация  (здания, обьекты, транспорт, авиация, персонажи,дизайн экстерьера и интерьера), скининг, рендер, оптимизация игровых моделей );

·    Photoshop  (Texturing, imageEditing. Graphic Design);

·    Substance Painter, Substance Designer, 3D Coat  (PBR texturing, make textures, baking low poly normalmaps);

·    Cry ENGINE  (Exportand Edit 3D Models, Material Editing and Shaders);

·    UVLayout  (mapping, UV packing);

·    nDo2-Quixel, XNormal, Ceazy Bump (make normalmaps).

Photoshop