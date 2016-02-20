3D Artist, 3D Modeler

3д художник 3д Моделлер. Работал руководителем 3D-группы для создания разных обьектов, персонажей, анимаций для игрового движка. Полностью осведомлен в этой сфере деятельности и в инновациях 3D-моделирования. Владею всеми навыками. Имею творческий подход, взгляд ивоображение в концепции рисунка. Внимателен к деталям работы.

Широкий опыт в моделировании и создания текстур. Отличное знание игровыхтенденций и полей. Легко приспосабливаюсь к новым тенденциям программного обеспечения. Работу выполняю в соответствии с требованиями. Опыт работы позволяет выполнять задание быстро и качественно. Могу работать как самостоятельно, так и в команде.

Навыки работы:

· 3DS Mах, Z Brush (High и low poly 3D моделирование, фотореалистичная визуализация (здания, обьекты, транспорт, авиация, персонажи,дизайн экстерьера и интерьера), скининг, рендер, оптимизация игровых моделей );

· Photoshop (Texturing, imageEditing. Graphic Design);

· Substance Painter, Substance Designer, 3D Coat (PBR texturing, make textures, baking low poly normalmaps);

· Cry ENGINE (Exportand Edit 3D Models, Material Editing and Shaders);

· UVLayout (mapping, UV packing);

· nDo2-Quixel, XNormal, Ceazy Bump (make normalmaps).