moipapa260517

Ответственный копирайтер (новичок, уже 2 месяца обучаюсь в школе Profi Internet)

Я имею высшее техническое образование (инженер-конструктор в области кораблестроения), среднее образование по специальности режиссура клубных мероприятий (14 лет была руководителем детского хореографического коллектива, народный танец), два года назад окончила двухгодичные курсы катехизиса (православие).

Мои интересы: спорт (я и болельщик, и активный пользователь спортклуба), летом сад-огород, рукоделие разного вида, мечтаю сделать своими руками наличники на даче, люблю путешествовать(особенно со своим мужем на катере по реке Волге).

Этой осенью в октябре начала обучаться копирайтингу в школе Profi Internet, хочу профессионально освоить удаленную работу. Уже есть первый опыт.

Я аккуратная, ответственная, исполнительная. Надеюсь, что найду своего заказчика.