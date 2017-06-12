moiseenkoirina

Нет ничего невозможного, есть трудновыполнимое!

Здравствуйте Уважаемые заказчики и коллеги по цеху. Благодарю Вас за интерес к моему профилю. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина, образование высшее.На данный момент работаю в сфере ритуальных услуг, так уж сложилось. Мне 39 лет, увлекаюсь аэрографией и работой с программами обработки изображений. Я художник - гравер, также выполняю обязанности менеджера по связям с общественностью (в том числе дистанционная обработка заявок и формирование фото-отчетов о проделанной работе), есть опыт по создания сайтов и разработки рекламной продукции (визитки, информационные листы).

Работа с изображениями: коллаж, ретушь любой сложности, изменение размеров изображения, перевод из растра в вектор, тематика любая, работаю как с исходником заказчика, так и могу предложить свои варианты. Составлю дизайн - проект с подробным описанием.

Создание и обработка текстов - одно из любимых направлений. С Удовольствием пишу на темы: воспитание детей (из личного опыта, у меня трое сыновей), реклама, описание товаров, отдых и туризм, мистика и все необъяснимое.

Примеры моих работ:

Туризм и отдых:

https://my-ural.com/peshexodnye-marshruty/taganaj-legendy-slozhennye-vekami.html

http://www.legendami.ru/bod/yvlen9.htm

http://tasha-love.ru/krasota-glazami-iriny-ili-kak-ostavatsya-krasivoj-v-poxode-2.html

Моя любимая свободная тема:

http://thecar.su/history/55-ispoved-bryunetki-za-rulem-nachalo.html

http://thecar.su/history/57-ispoved-bryunetki-za-rulem-avtoshkola.html

http://thecar.su/history/56-ispoved-bryunetki-za-rulem-o-dps.html

http://thecar.su/history/61-ispoved-bryunetki-za-rulem-parkovka.html

http://thecar.su/history/60-ispoved-bryunetki-za-rulem-navigator.html

Профильная тематика:

http://obuchebe.ru/articles/10712/

http://obuchebe.ru/articles/11005/

http://obuchebe.ru/articles/10963/

http://obuchebe.ru/articles/10711/