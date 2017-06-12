moiseenkoirina

Здравствуйте Уважаемые заказчики и коллеги по цеху. Благодарю Вас за интерес к моему профилю. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина, образование высшее.На данный момент работаю в сфере ритуальных услуг, так уж сложилось. Мне 39 лет, увлекаюсь аэрографией и работой с программами обработки изображений. Я художник - гравер, также выполняю обязанности менеджера по связям с общественностью (в том числе дистанционная обработка заявок и формирование фото-отчетов о проделанной работе), есть опыт по создания сайтов и разработки рекламной продукции (визитки, информационные листы).
Работа с изображениями: коллаж, ретушь любой сложности, изменение размеров изображения, перевод из растра в вектор, тематика любая, работаю как с исходником заказчика, так и могу предложить свои варианты. Составлю дизайн - проект с подробным описанием.
Создание и обработка текстов - одно из любимых направлений. С Удовольствием пишу на темы: воспитание детей (из личного опыта, у меня трое сыновей), реклама, описание товаров, отдых и туризм, мистика и все необъяснимое.
Примеры моих работ:
Туризм и отдых:
https://my-ural.com/peshexodnye-marshruty/taganaj-legendy-slozhennye-vekami.html
http://www.legendami.ru/bod/yvlen9.htm
http://tasha-love.ru/krasota-glazami-iriny-ili-kak-ostavatsya-krasivoj-v-poxode-2.html
Моя любимая свободная тема:
http://thecar.su/history/55-ispoved-bryunetki-za-rulem-nachalo.html
http://thecar.su/history/57-ispoved-bryunetki-za-rulem-avtoshkola.html
http://thecar.su/history/56-ispoved-bryunetki-za-rulem-o-dps.html
http://thecar.su/history/61-ispoved-bryunetki-za-rulem-parkovka.html
http://thecar.su/history/60-ispoved-bryunetki-za-rulem-navigator.html
Профильная тематика:
http://obuchebe.ru/articles/10712/
http://obuchebe.ru/articles/11005/
http://obuchebe.ru/articles/10963/
http://obuchebe.ru/articles/10711/
http://obuchebe.ru/articles/10710/Прошел модерацию: 25.06.16, 11:51 (UTC +05:00)