mokerova

Светлана mokerova

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добиться от арбитражников активности. Английский язык.

    $600

    Всем привет. Будет актуально для людей тусующихся в арбитражной тусовке. Нужно будет пообщаться с арбитражниками на английском языке и заинтересовать их лить трафик на определённый оффер. Контакты арбитражников предоставим - всё подробно объясним. ...

    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пригласить на встречу клиентов

    $400

    Мы – школа английского языка First Talk.  Нам нужно: по базе заинтересованных людей (прошли вводное бесплатное занятие) прозвониться и ригласить на встречу для продажи нашего курса.  Всё просто. От вас нужно только свободное ...

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Телефонный опрос

    $500

    Провести телефонный опрос клиентов из нашей базы. Порядка 1000 контактов.  Пишите – всё расскажем подробнее и договоримся об условиях.

    Служба поддержки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение и контент план

    $500

    Всем привет!  Есть группа и нужно её продвинуть (заняться её продвижением) и прописать контент план.  С вас: прирост в группе в 1000 человек и составление контент плана на пару месяцев. Если заинтересовало ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заключить сделку с арбитражниками

    $500

    Итак, что нужно сделать.  Мы предоставим Вам базу арбитражников на нашем сайте и Вам нужно заинтересовать 10 человек лить оффер.  Для разбирающихся всё просто. Общение с арбитражниками – переписка.  Откликайтесь – пишите. ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад