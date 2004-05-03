mokhova_arina

Арина mokhova_arina

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Стихи на заказ; редактор; репетитор по русскому и английскому онлайн.

Очень люблю всё, что связано с человеческой душой, а поэтому интересуюсь иностранными языками, литературой, поэзией.

Закончила 1 курс НГУ по направлению "Лингвистика". Учу итальянский и английский. Пишу стихи.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$8/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$8/час
от $6от 1 дня
нет рейтинга