Стихи на заказ; редактор; репетитор по русскому и английскому онлайн.

Очень люблю всё, что связано с человеческой душой, а поэтому интересуюсь иностранными языками, литературой, поэзией.

Закончила 1 курс НГУ по направлению "Лингвистика". Учу итальянский и английский. Пишу стихи.