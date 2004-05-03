Стихи на заказ; редактор; репетитор по русскому и английскому онлайн.
Очень люблю всё, что связано с человеческой душой, а поэтому интересуюсь иностранными языками, литературой, поэзией.
Закончила 1 курс НГУ по направлению "Лингвистика". Учу итальянский и английский. Пишу стихи.
Я против войны в Украине!
Редактирование и Корректура
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$8/час
от $7от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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$10/час
от $5от 1 дня
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Уроки и Репетиторство
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$8/час
от $6от 1 дня
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