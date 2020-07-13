mokiienko_diana

веб-дизайнер

Начинающий UI / UX и веб-дизайнер с большим желанием и готовностью скрупулезно и усидчиво работать, постоянно учиться, делать качественный, обоснованный, красивый и современный дизайн. Всегда прилагаю максимум усилий, для получения желаемого результата. В работе придерживаюсь принципов планирования. Чтобы лучше понять продукт и передать конкретную идею, использую знания и показатели существующих на предприятиях и в бизнесе.

Два года профессионально фотографирую, с чувством эмпатии на ты, поэтому при создании концепта, в первую очередь попробую понять и почувствовать потребности потенциального клиента, ведь удобство, понятность и красота важные показатели продукта, который будет пользоваться спросом.