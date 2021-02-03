mokksimkka

Делаем крутой звук ! Обработка голоса для видео . Так же ! сведение , мастеринг трека любого жанра !
Привет !✌️
Я Макс , занимаюсь звукорежесурой , и пытаюсь развиться как музыкант .
Так же ознакомлен с программами Adobe Premiere , Adobe Photoshop
Работаю в программах FL Studio 20 , Ableton 10 🔥
Что можно у меня заказать? 樂
Обработка голоса для видео!
Сведение , мастеринг трека любого жанра !
Монтаж видео !
Обработка фото !
Что нужно присылать при заказе ?
Если это обработка голоса либо мастеринг , сведениие трека то :
- Trackout трека (Все дорожки отдельно)
- Ваши пожелания по сведению
Если это монтаж видео то :
- Само видео (желательно хорошого качества видео и звука)
- Ваши пожелания для видео
- Фото (тоже желательно хорошого качества)
- Ваши пожелания по обработке
🔥Работаю в любой день недели !
Почти не сплю , всегда на связи !
🔥Возвращаю предоплату
🔥Бесплатные правки в любом количестве
Кошелек: Visa - 4441114430310282