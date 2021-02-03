mokksimkka

Максим Мильчев mokksimkka

 
23 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаем крутой звук ! Обработка голоса для видео . Так же ! сведение , мастеринг трека любого жанра !

Привет !✌️

Я Макс , занимаюсь звукорежесурой , и пытаюсь развиться как музыкант .

Так же ознакомлен с программами Adobe Premiere , Adobe Photoshop

Работаю в программах FL Studio 20 , Ableton 10 🔥

Что можно у меня заказать? 樂

Обработка голоса для видео!

Сведение , мастеринг трека любого жанра !

Монтаж видео !

Обработка фото !

Что нужно присылать при заказе ?

Если это обработка голоса либо мастеринг , сведениие трека то :

  • Trackout трека (Все дорожки отдельно)
  • Ваши пожелания по сведению
И желательно чтоб все дорожки были в WAW формате.

Если это монтаж видео то :

  • Само видео (желательно хорошого качества видео и звука)
  • Ваши пожелания для видео
Если это обработка фото то :

  • Фото (тоже желательно хорошого качества)
  • Ваши пожелания по обработке
ЦЕНА ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ !

🔥Работаю в любой день недели !

Почти не сплю , всегда на связи !

🔥Возвращаю предоплату

🔥Бесплатные правки в любом количестве

Кошелек: Visa - 4441114430310282