mokksimkka

Делаем крутой звук ! Обработка голоса для видео . Так же ! сведение , мастеринг трека любого жанра !

Привет !✌️

Я Макс , занимаюсь звукорежесурой , и пытаюсь развиться как музыкант .

Так же ознакомлен с программами Adobe Premiere , Adobe Photoshop

Работаю в программах FL Studio 20 , Ableton 10 🔥

Что можно у меня заказать? 樂

Обработка голоса для видео!

Сведение , мастеринг трека любого жанра !

Монтаж видео !

Обработка фото !

Что нужно присылать при заказе ?

Если это обработка голоса либо мастеринг , сведениие трека то :

Trackout трека (Все дорожки отдельно)

Ваши пожелания по сведению

И желательно чтоб все дорожки были в WAW формате.

Если это монтаж видео то :

Само видео (желательно хорошого качества видео и звука)

Ваши пожелания для видео

Фото (тоже желательно хорошого качества)

Ваши пожелания по обработке

🔥Работаю в любой день недели !

Почти не сплю , всегда на связи !

🔥Возвращаю предоплату

🔥Бесплатные правки в любом количестве

Кошелек: Visa - 4441114430310282