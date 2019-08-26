mokrinnata

Транскрибация текста с аудио и видео, набор текста

Расшифрую ваши аудио- и видеозаписи любой тематики и любой сложности быстро и качественно.- в процессе работы я прослушиваю каждое слово, которое возможно разобрать.- выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил русского языка;- отмечаю удобным для вас образом все фрагменты или слова, которые не смогла разобрать, при необходимости с указанием тайм-кода.Все вопросы и пожелания обсуждаемы.Буду рада сотрудничеству.Нужно для заказа:От вас требуется:- аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать;- краткая инструкция с пожеланиями по конечному результату: формат текстового файла, полнота расшифровки, оформление конечного текста и т. д.