Я более 3-х лет создаю сайты под ключ на Тильде и за это время получила огромный опыт работы с разными проектами. Работаю быстро и аккуратно, даже с сжатыми сроками— за 2 дня помогу с упаковкой бизнеса/инфопродукта. За это время я сотрудничала с @ms.sunspot, @kreida, @kosman.v и другими блогерами, в общем сложности 100+ проектов. Буду рада сотрудничеству!