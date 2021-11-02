Рада приветствовать Вас на моей странице!
Коротко обо мне:
Моя основная специализация – интернет-маркетинг,в которой я работаю более 5 лет.
На данный момент я начинающий, но уверенный специалист по контекстной рекламе. Всегда остаюсь в курсе последних новостей в данной области и применяю только приносящие конверсии стратегии для каждой
тематики бизнеса.
Чем я могу Вам помочь:
1. Аудит аккаунта Google Ads:
· анализирую не только настройки аккаунта/рекламных кампаний, также и Ваш сайт, на предмет удобства для пользователей. Практика показывает, что без удобного функционального сайта, запуск рекламных кампаний может не оправдать Ваших ожиданий.
Помните! Контекстная реклама привлекает потенциальных покупателей, а сайт – продает.
· Сроки аудита РК: 2-3 дня на изучение аккаунта и 1 день на подготовку файла с рекомендациями.
Стоимость:так как я начинающий специалист, для наработки отзывов и кейсов, пока бесплатно. Я для Вас аудит, Вы мне честный отзыв.
2. Настройка рекламы. Все рекламные кампании настраиваются исключительно на результат.
Что входит в настройку:
· сбор полного списка ключевых слов. Сколько возможно собрать поисковых запросов по тематике — столько и собираю;
· составление списка минус слов;
· кроссминусовка между группами объявлений;
· создание расширений как на аккаунт, так и индивидуально для каждой кампании;
· написание объявлений, минимум 3 на каждую группу;
· настройка ставок и бюджета;
· таргетинговые настройки;
· настройка целей;
· настройка аналитики.
Стоимость и сроки зависят от Вашего проекта: предварительно от 150 $.
3. Ведение и оптимизация рекламных кампаний:
- оптимизация ключевых слов. Расширение списка ключевых слов и удаление не целевых запросов;
- улучшение объявлений;
- оптимизация ставок и бюджетов. Перераспределение из менее эффективных в более эффективные ключевые слова и кампании;
- аналитика и отчетность. Предоставление актуальных данных об эффективности Вашей рекламы;
- поиск новых минус-слов. Анализ не целевых запросов и увеличение списка минус-слов.
Бонус.Если Вашему аккаунту менее 14 дней, предоставляю бонус 1500 грн.
Мои профессиональные качества:
- ответственно отношусь к работе;
- коммуникабельная;
- всегда на связи в телефонном и online-режиме в рабочее время.
Вы заинтересованы в продвижении своего бизнеса, тогда я всегда к Вашим услугам!