Настройка, ведение, оптимизация Google Ads

Рада приветствовать Вас на моей странице!

Коротко обо мне:

Моя основная специализация – интернет-маркетинг,в которой я работаю более 5 лет.

На данный момент я начинающий, но уверенный специалист по контекстной рекламе. Всегда остаюсь в курсе последних новостей в данной области и применяю только приносящие конверсии стратегии для каждой

тематики бизнеса.

Чем я могу Вам помочь:

1. Аудит аккаунта Google Ads:

· анализирую не только настройки аккаунта/рекламных кампаний, также и Ваш сайт, на предмет удобства для пользователей. Практика показывает, что без удобного функционального сайта, запуск рекламных кампаний может не оправдать Ваших ожиданий.

Помните! Контекстная реклама привлекает потенциальных покупателей, а сайт – продает.

· Сроки аудита РК: 2-3 дня на изучение аккаунта и 1 день на подготовку файла с рекомендациями.

Стоимость:так как я начинающий специалист, для наработки отзывов и кейсов, пока бесплатно. Я для Вас аудит, Вы мне честный отзыв.

2. Настройка рекламы. Все рекламные кампании настраиваются исключительно на результат.

Что входит в настройку:

· сбор полного списка ключевых слов. Сколько возможно собрать поисковых запросов по тематике — столько и собираю;

· составление списка минус слов;

· кроссминусовка между группами объявлений;

· создание расширений как на аккаунт, так и индивидуально для каждой кампании;

· написание объявлений, минимум 3 на каждую группу;

· настройка ставок и бюджета;

· таргетинговые настройки;

· настройка целей;

· настройка аналитики.

Стоимость и сроки зависят от Вашего проекта: предварительно от 150 $.

3. Ведение и оптимизация рекламных кампаний:

оптимизация ключевых слов. Расширение списка ключевых слов и удаление не целевых запросов;

улучшение объявлений;

оптимизация ставок и бюджетов. Перераспределение из менее эффективных в более эффективные ключевые слова и кампании;

аналитика и отчетность. Предоставление актуальных данных об эффективности Вашей рекламы;

поиск новых минус-слов. Анализ не целевых запросов и увеличение списка минус-слов.

сопровождения РК: от 100 $.

Бонус.Если Вашему аккаунту менее 14 дней, предоставляю бонус 1500 грн.

Мои профессиональные качества:

ответственно отношусь к работе;

коммуникабельная;

всегда на связи в телефонном и online-режиме в рабочее время.

Для меня важен результат работы, для этого я постоянно посещаю различные курсы и улучшаю свои профессиональные качества. Если

Вы заинтересованы в продвижении своего бизнеса, тогда я всегда к Вашим услугам!