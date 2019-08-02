Здравствуйте, потенциальные заказчики!
Меня зовут Татьяна, мне 33 года, я замужем и у меня трое детей. У меня
высшее юридическое образование (КНУ им. Тараса Шевченко). Есть опыт
работы копирайтером вне биржи. Общий опыт в копирайтинге - 5 лет.
Работаю с сервисами проверки уникальности и других параметров - адвего,
text.ru, content watch, glvrd.ru, istio, contentmonster, анализ по
ципфу, turgenev.ashmanov.com. У вас другие запросы, любимые сервисы
проверки? - Я уверена, что смогу удовлетворить практически любые
требования к качеству текста!
Положительно отношусь к конструктивной критике. Стараюсь довести
уникальность любой работы до 100%. Прислушиваюсь к пожеланиям и
замечаниям заказчиков.
Пишу на темы, в которых разбираюсь в силу личного и профессионального опыта:
1. Медицина/здоровье/стоматология/косметология/диетология/спорт и т.д.
2. Дети/семья/быт.
3. Растения и агротехника/животноводство.
4. Клининговые услуги.
5. Строительство и ремонт.
6. Капперы, букмекерские конторы, ставки на спорт (заказы стоимостью от 100 руб/1000 збп.)
Если заказ мне интересен - способна разобраться в любой теме и написать полезный, информативный, сео-оптимизированный текст.