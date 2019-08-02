Качественный и интересный контент для вашей ЦА

Здравствуйте, потенциальные заказчики!

Меня зовут Татьяна, мне 33 года, я замужем и у меня трое детей. У меня

высшее юридическое образование (КНУ им. Тараса Шевченко). Есть опыт

работы копирайтером вне биржи. Общий опыт в копирайтинге - 5 лет.

Работаю с сервисами проверки уникальности и других параметров - адвего,

text.ru, content watch, glvrd.ru, istio, contentmonster, анализ по

ципфу, turgenev.ashmanov.com. У вас другие запросы, любимые сервисы

проверки? - Я уверена, что смогу удовлетворить практически любые

требования к качеству текста!

Положительно отношусь к конструктивной критике. Стараюсь довести

уникальность любой работы до 100%. Прислушиваюсь к пожеланиям и

замечаниям заказчиков.

Пишу на темы, в которых разбираюсь в силу личного и профессионального опыта:

1. Медицина/здоровье/стоматология/косметология/диетология/спорт и т.д.

2. Дети/семья/быт.

3. Растения и агротехника/животноводство.

4. Клининговые услуги.

5. Строительство и ремонт.

6. Капперы, букмекерские конторы, ставки на спорт (заказы стоимостью от 100 руб/1000 збп.)

Если заказ мне интересен - способна разобраться в любой теме и написать полезный, информативный, сео-оптимизированный текст.