moloday1991

Валерия Бастрыкина moloday1991

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сео продвижение

    Добрый вечер Алексей! интересует продвижение сайтов  http://alco12.ru/     http://alco12.ru/ возьметесь за такую тематику, если да то ваши условия?!

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сео продвижение

    Добрый вечер Илья!  Интересует продвижение сайтов   http://alco-hol.ru/    http://alco12.ru/ Если вы занимаетесь такой тематикой, ваши условия ?!

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сео продвижение

    Здравствуйте Кирилл! меня интересует продвижение сайтов http://alco12.ru/     http://alco-hol.ru/ Если вы беретесь за такую тематику, интересуют ваши условия!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сео продвижение

    Здравствуйте Анатолий ! нужно продвижение сайтов http://alco-hol.ru/  http://alco12.ru/ беретесь вы за такую тематику, если да то ваши условия?

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
blik6
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
7 лет назад
Сео продвижение
Замечательный заказчик! Сотрудничаем дальше, рекомендую.
Сотрудничаю с Кириллом 4 месяца. Ведем 1-н проект, собираюсь и дальше сотрудничать с другими проектами. Считаю отлично работает! Всегда на связи. Ответственный, отзывчивый, исполнительный, творческий. Помимо своей работы, приносил интересные идеи в проект! Спасибо))
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