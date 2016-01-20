moloday1991

Сотрудничаю с Кириллом 4 месяца. Ведем 1-н проект, собираюсь и дальше сотрудничать с другими проектами. Считаю отлично работает! Всегда на связи. Ответственный, отзывчивый, исполнительный, творческий. Помимо своей работы, приносил интересные идеи в проект! Спасибо))