molodkinatatiana

Татьяна molodkinatatiana

 
24 годаРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн/сайты/лендинг/логотипы

Здравствуйте! 

Вам нужен сайт, который будет отличаться от всех своей уникальностью, кричащий и продающий баннер, индивидуальный логотип, или даже постер для интерьера. 

Меня зовут Татьяна и я представляю эксперта по веб – дизайну, опыт работы которого более 3-х лет, за его плечами множество проектов, которые вы можете посмотреть в портфолио ниже. 

Что мы можем вам предложить: 

Дизайн баннеров 

Дизайн лендинга 

Многостраничные сайты 

Постеры для интерьера 

Создание логотипа 

Рисунок в Photoshop 

Сжатые сроки 

Портфолио и цены в личные сообщения

Мы возьмемся за любую разработку, учтем все ваши пожелания, и поможем вам воплотить вашу идею в жизнь. 

Если готовы работать с нами-пишите и я свяжу вас с дизайнером.

Дизайн лендингаДизайн сайтаPhotoshopМногостраничный сайт