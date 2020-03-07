molodkinatatiana

Татьяна molodkinatatianamolodkinatatiana
24 годаРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн/сайты/лендинг/логотипы
Здравствуйте!
Вам нужен сайт, который будет отличаться от всех своей уникальностью, кричащий и продающий баннер, индивидуальный логотип, или даже постер для интерьера.
Меня зовут Татьяна и я представляю эксперта по веб – дизайну, опыт работы которого более 3-х лет, за его плечами множество проектов, которые вы можете посмотреть в портфолио ниже.
Что мы можем вам предложить:
Дизайн баннеров
Дизайн лендинга
Многостраничные сайты
Постеры для интерьера
Создание логотипа
Рисунок в Photoshop
Сжатые сроки
Портфолио и цены в личные сообщения
Мы возьмемся за любую разработку, учтем все ваши пожелания, и поможем вам воплотить вашу идею в жизнь.
Если готовы работать с нами-пишите и я свяжу вас с дизайнером.
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