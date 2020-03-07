molodkinatatiana

Веб-дизайн/сайты/лендинг/логотипы

Здравствуйте!

Вам нужен сайт, который будет отличаться от всех своей уникальностью, кричащий и продающий баннер, индивидуальный логотип, или даже постер для интерьера.

Меня зовут Татьяна и я представляю эксперта по веб – дизайну, опыт работы которого более 3-х лет, за его плечами множество проектов, которые вы можете посмотреть в портфолио ниже.

Что мы можем вам предложить:

Дизайн баннеров

Дизайн лендинга

Многостраничные сайты

Постеры для интерьера

Создание логотипа

Рисунок в Photoshop

Сжатые сроки

Портфолио и цены в личные сообщения

Мы возьмемся за любую разработку, учтем все ваши пожелания, и поможем вам воплотить вашу идею в жизнь.

Если готовы работать с нами-пишите и я свяжу вас с дизайнером.