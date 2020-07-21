Пару слов обо мне:
- Основная компетенция диджитал маркетинг / продажи (пять лет).
- Занимаюсь предпринимательской деятельностью более двенадцати лет.
С 2008 по 2013 был собственником/продюсером продакшн студии Plastilin films в Киеве. Основные направления производства: видео клипы, реклама, корпоративные фильмы.
С 2014 года по данный момент являюсь владельцем кондитерской Fruity flower в Киеве.
В свой бизнес я привлекаю продажи по цене шестьдесят - семьдесят грн со средним чеком тысяча - тысяча триста грн.
С октября 2019 по май 2020 занимал позицию маркетинг директора для Федерации киберспорта Украины.
- Увеличил аудиторию в пабликах Facebook & Instagram с двухсот до шести тысяч подписчиков.
- Создавал и реализовывал рекламные компании для национальных киберспортивных турниров.
- Создавал контент стратегию.
- Привлекал игроков в турниры через социальные сети.
В данный момент являюсь маркетинг менеджером в проекте GGua
- Занимаюсь контент стратегией и позиционированием.
- Создаю рекламные компании для киберспортивных турниров в соц сетях.
- Работаю с таргетинг рекламой
- Веду полную аналитику медиа площадок
Обучение:
- Targetorium Facebook Performance Pro - 2020 год
- Маркетинг курс Папа бренда от Fedoriv - 2019 год
- Bazilik Targeting cource 2019 год
- Школа бизнеса Unit School of busiines 2018 год
- Школа бизнеса Новая Почта 2018 год
Что могу:
- Сделать аудит Ваших медиа площадок
- Прописать аватары клиентов
- Создать контент стратегию
- Привлечь клиентов / подписчиков с помощью таргетинга в соц сетях
- Установить настроить Facebook Pixel / Google Analytics
- Дать советы по продвижению в соц сетях для Вашего бизнеса