Диджитал маркетинг

Пару слов обо мне:

- Основная компетенция диджитал маркетинг / продажи (пять лет).

- Занимаюсь предпринимательской деятельностью более двенадцати лет.

С 2008 по 2013 был собственником/продюсером продакшн студии Plastilin films в Киеве. Основные направления производства: видео клипы, реклама, корпоративные фильмы.

С 2014 года по данный момент являюсь владельцем кондитерской Fruity flower в Киеве.

В свой бизнес я привлекаю продажи по цене шестьдесят - семьдесят грн со средним чеком тысяча - тысяча триста грн.

С октября 2019 по май 2020 занимал позицию маркетинг директора для Федерации киберспорта Украины.

- Увеличил аудиторию в пабликах Facebook & Instagram с двухсот до шести тысяч подписчиков.

- Создавал и реализовывал рекламные компании для национальных киберспортивных турниров.

- Создавал контент стратегию.

- Привлекал игроков в турниры через социальные сети.

В данный момент являюсь маркетинг менеджером в проекте GGua

- Занимаюсь контент стратегией и позиционированием.

- Создаю рекламные компании для киберспортивных турниров в соц сетях.

- Работаю с таргетинг рекламой

- Веду полную аналитику медиа площадок

Обучение:

- Targetorium Facebook Performance Pro - 2020 год

- Маркетинг курс Папа бренда от Fedoriv - 2019 год

- Bazilik Targeting cource 2019 год

- Школа бизнеса Unit School of busiines 2018 год

- Школа бизнеса Новая Почта 2018 год

Что могу:

- Сделать аудит Ваших медиа площадок

- Прописать аватары клиентов

- Создать контент стратегию

- Привлечь клиентов / подписчиков с помощью таргетинга в соц сетях

- Установить настроить Facebook Pixel / Google Analytics

- Дать советы по продвижению в соц сетях для Вашего бизнеса