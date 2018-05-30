molostovam

Переводчик, журналист, верстальщик, фото-видеограф, монтажер

Привет!

У меня свободное владение английским языком, для подтверждения покажу диплом переводчика)

Главное хобби - фотография, видеография. Свободно владею программами Lightroom, InDesign, Photoshop, если нужно, легко осваиваю новые) Верстаю газеты, журналы, меню для баров/ресторанов.

Все портфолио могу скинуть

К любой работе подхожу ответственно (у меня есть совесть). Всегда все делаю, как для себя.

Качество гарантирую!)