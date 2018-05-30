molostovam

МНе нужен человек, который сможет проставить мне практику (человек с печатью и правом подписи договора) Будь то радио, журнал, газета (ЛЮБЫЕ)
Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Привет!
У меня свободное владение английским языком, для подтверждения покажу диплом переводчика)
Главное хобби - фотография, видеография. Свободно владею программами Lightroom, InDesign, Photoshop, если нужно, легко осваиваю новые) Верстаю газеты, журналы, меню для баров/ресторанов.
Все портфолио могу скинуть
К любой работе подхожу ответственно (у меня есть совесть). Всегда все делаю, как для себя.
Качество гарантирую!)
МНе нужен человек, который сможет проставить мне практику (человек с печатью и правом подписи договора) Будь то радио, журнал, газета (ЛЮБЫЕ)