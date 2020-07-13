molyshevmaxim

Максим molyshevmaxim

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ведущий инженер-конструктор КЖ/КМ
  • Опыт проектирования крупных многофункциональных объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения. Опыт работы по специальности 13 лет;
  • Разработка чертежей марок "АР", "КЖ" и "КМ" проектной и рабочей документации для зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения с помощью графических программ  «Revit»  и «AutoCAD». Увязка принимаемых проектных решений с проектными решениями по другим разделам проекта;
  • Разработка и выбор наиболее целесообразной  и экономически выгодной  конструктивной схемы здания с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1». Выполнение расчетов с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1», а также ведение расчетов вручную;
  • Формирование пояснительной записки.
  • Проектирование зданий загородных домов, дизайн-проекты интерьеров помещений жилого и нежилого назначения.
Работаю преимущественно в Revit, AutoCAD, SCAD Office 21.1, Atlatis Studio.
AutoCAD
Портфолио