Максим molyshevmaximmolyshevmaxim
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ведущий инженер-конструктор КЖ/КМ
- Опыт проектирования крупных многофункциональных объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения. Опыт работы по специальности 13 лет;
- Разработка чертежей марок "АР", "КЖ" и "КМ" проектной и рабочей документации для зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения с помощью графических программ «Revit» и «AutoCAD». Увязка принимаемых проектных решений с проектными решениями по другим разделам проекта;
- Разработка и выбор наиболее целесообразной и экономически выгодной конструктивной схемы здания с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1». Выполнение расчетов с помощью программного комплекса «SCAD Office 21.1», а также ведение расчетов вручную;
- Формирование пояснительной записки.
- Проектирование зданий загородных домов, дизайн-проекты интерьеров помещений жилого и нежилого назначения.
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Портфолио
- Многоквартирный дом103 просмотра
- Здание Дошкольного Образовательного Учреждения151 просмотр