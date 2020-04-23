monajuliys

Каждая работа наполнена оригинальными и интересными идеями, сомневаешься? Напиши, убедись и обращайся снова:)

Привет! Я фрилансер в разных направлениях: создаю дизайны для групп ВК, оформляю шапки профилей в Instagram, редактирую фотографии, создаю Арт коллажи, анимационные видео, маски для Instagram и являюсь копирайтером. Короче говоря, это мои хобби и одновременно работа, выполняя которую я реально получаю удовольствие (я думаю это самое главное), а когда человек получает удовольствие от того что делает, то и работу он выполняет в 100 раз лучше, проверено)Каждая моя работа оригинальна и интересна, уверенна что вам понравится(если напишете, то сами убедитесь).

Буду рада сотрудничеству, всем здоровья!