Web-дизайн
1) Adobe photoshop
2) Corell Draw
3) 1999-2013 collection photo editor (весь фотоинструментальный спектр программ 1999-2013 гг)
Клиентская разработка
1) С++
2) Lazarus
3) Pascal Turbo
4) Pascal ABC.NET
5) C#
6) BASIK
7) Java
Web-верстка, web-разработка
клиентские языки
. JavaScript
. VBScript
. Java
. CoffeScript
Серверные языки
. IBM DB2
. IBM DB2 Express-C
. Microsoft SQL Server
. Microsoft SQL Serve Express
. mSQL
. MySQL
. Oracle
. PostgreSQL
. SQLite
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. Скриптовые языки
. Среды разработки
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. Python
. PHP
. PERL
. Ассемблер
. NET Framework
. POSIX
. Язык Си
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