moncorel1

Денис moncorel1

 
34 годаРоссия/Краснодар
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
IT специалист, верстка - программирование, web дизайн

Web-дизайн

1) Adobe photoshop

2) Corell Draw

3) 1999-2013 collection photo editor (весь фотоинструментальный спектр программ 1999-2013 гг)

Клиентская разработка

1) С++

2) Lazarus

3) Pascal Turbo

4) Pascal ABC.NET

5) C#

6) BASIK

7) Java

Web-верстка, web-разработка

клиентские языки

. JavaScript

. VBScript

. Java

. CoffeScript

Серверные языки

. IBM DB2

. IBM DB2 Express-C

. Microsoft SQL Server

. Microsoft SQL Serve Express

. mSQL

. MySQL

. Oracle

. PostgreSQL

. SQLite

. Sybase Adaptive Server Entrprise

. ЛИНТЕР

. MongoDB

Основа

. Поисковая оптимизация

. Спам

. XML

. Компьютерные технологии

. Компьютерные сети

. Информатика

. Базы данных

. СУБД

. Программирование

. Программное обеспечение

. Языки программирования

. Языки разметки

. ОПП

. Скриптовые языки

. Среды разработки

. Шаблоны проектирования

. Python

. PHP

. PERL

. Ассемблер

. NET Framework

. POSIX

. Язык Си

. AJAX

PHPJavascriptPythonMySQLOraclePostgreSQLMongoDBPerlAjaxSQLiteJavaPhotoshopSQL
Портфолио
HTML-верстка
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от $10
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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