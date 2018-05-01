mondioring

Есть сайт на wordpress с купленным шаблоном eduma ( https://educationwp.thimpress.com/demo-3/ ) заточенных под плагин LearnPress(дистанционное обучение) 1. На днях перестали корректно отображаться элементы сайта. ТП говорит, это из-за блокировок РКН, попал ip адрес с сайта, ...
Готов прямо сейчас обсудить ваш проект и предложить готовые решения!✅
Люблю работать с адекватными людьми:)
Мой сайт: best-site.org
▶️Что я умею:
1. Создание сайтов разных типов ( лендинг, мультилендинг, многостраничник, квиз, интернет-магазин, блог, сайт-визитка)
а) на чистом коде
б) на WordPress
в) на Tilda
+мобильная адаптация под все устройства
+возможность установки админки для сайта
2. Помощь с наполнением (Составление УТП(Уникальное Торговое Предложение), подбор визуала для сайта)
3. Установка сайта на хостинг (помогу с регистрацией и настройкой домена и хостинга)
4. Подключаю аналитику к вашему сайту, настраиваю цели на яндекс.метрике и т.д.
5. Поддержка (изменить содержимое сайта, настроить, доработать, перенести на другой хостинг и т.д.)
Дополнительно:
- СЕО-отпимизация
- Настройка яндекс.чата для вашего сайта (прямо в результатах поиска, еще до захода на сайт, у человека будет большая кнопка "начать чат" рядом с вашим сайтом)
- Подключение различных сервисов, чат-сервисов, чат-ботов
- Создание сложных чат-ботов для ВКонтакте, создание продающих автоворонок
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Цель: - создать удобную систему пошагового прохождения уроков с ответами учеников и их проверкой Что есть: - установлен wp . Тема EDUMA https://educationwp.thimpress.com/ - созданы курсы и уроки. http://prntscr.com/fnalwl ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад