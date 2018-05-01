mondioring

Создаю продающие сайты для бизнеса и не только✅

Готов прямо сейчас обсудить ваш проект и предложить готовые решения!✅

Люблю работать с адекватными людьми:)

Мой сайт: best-site.org

▶️Что я умею:

1. Создание сайтов разных типов ( лендинг, мультилендинг, многостраничник, квиз, интернет-магазин, блог, сайт-визитка)

а) на чистом коде

б) на WordPress

в) на Tilda

+мобильная адаптация под все устройства

+возможность установки админки для сайта

2. Помощь с наполнением (Составление УТП(Уникальное Торговое Предложение), подбор визуала для сайта)

3. Установка сайта на хостинг (помогу с регистрацией и настройкой домена и хостинга)

4. Подключаю аналитику к вашему сайту, настраиваю цели на яндекс.метрике и т.д.

5. Поддержка (изменить содержимое сайта, настроить, доработать, перенести на другой хостинг и т.д.)

Дополнительно:

- СЕО-отпимизация

- Настройка яндекс.чата для вашего сайта (прямо в результатах поиска, еще до захода на сайт, у человека будет большая кнопка "начать чат" рядом с вашим сайтом)

- Подключение различных сервисов, чат-сервисов, чат-ботов

- Создание сложных чат-ботов для ВКонтакте, создание продающих автоворонок