Мы представляем вам торговую марку MONDO, зарегистрированную в Турции с 1983 года. Компания производит и экспортирует спортивную и классическую мужскую одежду. Наши изделия рассчитаны как для спортивного, так и для делового образа жизни, что находит своё отражение в выборе тканей, а также дизайна. Мы продаем коллекции наших изделий под собственной торговой маркой MONDO.

Мы производим всё для мужчин: спортивные свитера, пиджаки, брюки, куртки, джинсы, пуловеры. И конечно же, мы никогда не забываем об аксессуарах, необходимых для мужчин: ремни, обувь, галстуки, часы и нижнее бельё. Все это вместе делает мужчину, одевающего MONDO, элегантным и неповторимым. Наши коллекции очень разнообразны благодаря своеобразным тиснениям, вышивкам, а также моделям, входящим в группу джинсовой одежды.

Мы представляем данную компанию в России. Наша продукция реализуется во многих странах мира: Германия, Голландия, Англия, Венгрия, Польша, Бельгия, Финляндия, Эстония, Франция, Россия, Южная Африка, Швеция, Украина, Болгария, Чешская Республика, Саудовская Аравия, Нигерия, Дания.