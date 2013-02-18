Выполню качественный СЕО-копирайтинг текстов.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Зубрик. Мне 32 года. Выполню для вас качественный СЕО-копирайтинг.

Ваши выгоды работы со мною:

1. Печатаю быстро и грамотно.

2. Уникальность текста всегда от 95% и выше.

3. Я ответственно выполняю задания своих клиентов.

Имею практический опыт 11 лет в строительстве и отделке, в сантехнике.

Работал администратором в магазине строительных материалов.

Мои работы (СЕО-копирайтинг): наполнение контентом сайтов

http://remont-myself.ru,

http://gipsokarton-montaj.ru/,

а так же множество статей на тематику "ремонт своими руками".

Имею опыт в СЕО-оптимизации.

Условия работы:

1. Беру предоплату в размере минимум 50% от суммы заказа (не распространяется на постоянных заказчиков).

2. В вашем ТЗ должно быть четко указано, что именно вы хотите от исполнителя.

3. Мои расценки:

копирайтинг - от 60руб.,

рерайт - от 35 руб. Все цены - за 1000 символов без пробелов.

С уважением!

Виктор Зубрик.

Мои контакты:

Skype: v1ctor40