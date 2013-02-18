Здравствуйте! Меня зовут Виктор Зубрик. Мне 32 года. Выполню для вас качественный СЕО-копирайтинг.
Ваши выгоды работы со мною:
1. Печатаю быстро и грамотно.
2. Уникальность текста всегда от 95% и выше.
3. Я ответственно выполняю задания своих клиентов.
Имею практический опыт 11 лет в строительстве и отделке, в сантехнике.
Работал администратором в магазине строительных материалов.
Мои работы (СЕО-копирайтинг): наполнение контентом сайтов
http://gipsokarton-montaj.ru/,
а так же множество статей на тематику "ремонт своими руками".
Имею опыт в СЕО-оптимизации.
Условия работы:
1. Беру предоплату в размере минимум 50% от суммы заказа (не распространяется на постоянных заказчиков).
2. В вашем ТЗ должно быть четко указано, что именно вы хотите от исполнителя.
3. Мои расценки:
копирайтинг - от 60руб.,
рерайт - от 35 руб. Все цены - за 1000 символов без пробелов.
С уважением!
Виктор Зубрик.
Мои контакты:
Skype: v1ctor40