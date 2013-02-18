moneygreb

Виктор moneygreb

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Выполню качественный СЕО-копирайтинг текстов.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Зубрик. Мне 32 года. Выполню для вас качественный СЕО-копирайтинг.

Ваши выгоды работы со мною:

1. Печатаю быстро и грамотно.

2. Уникальность текста всегда от 95% и выше.

3. Я ответственно выполняю задания своих клиентов.

Имею практический опыт 11 лет в строительстве и отделке, в сантехнике.

Работал администратором в магазине строительных материалов.

Мои работы (СЕО-копирайтинг): наполнение контентом сайтов

http://remont-myself.ru,

http://gipsokarton-montaj.ru/,

а так же множество статей на тематику "ремонт своими руками".

Имею опыт в СЕО-оптимизации.

Условия работы:

1. Беру предоплату в размере минимум 50% от суммы заказа (не распространяется на постоянных заказчиков).

2. В вашем ТЗ должно быть четко указано, что именно вы хотите от исполнителя.

3. Мои расценки:

копирайтинг - от 60руб.,

рерайт - от 35 руб. Все цены - за 1000 символов без пробелов.

С уважением!

Виктор Зубрик.

Мои контакты:

Skype: v1ctor40

Отзывы заказчиков

EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Авторы на строительный проект
Виктор качественно и в срок выполнил задание: - Текст отличается доступностью, легко читается и воспринимается. - Были соблюдены все пожелания и требования. - Материал был полностью готов к публикации, что очень важно при создание сайтов Также нужно отметить общее положительное впечатление: трудолюбие, пунктуальность и профессионализм Виктора.
Понравилось начало сотрудничества с этим заказчиком. Буду рад и дальше писать для Евгения!
Ответный отзыв
IvanIvan5050
Иван 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель для размещения отзывов на площадках
Виктор справился, с данным ему на исполнение, проектом в указанные сроки и оправдал, ожидаемое от него, качество работы.
Внимательный и отзывчивый заказчик. Оплата достойная. Рад был поработать с Иваном!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга