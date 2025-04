monikasingkh

Перевожу и озвучиваю тексты на английском языке, копирайтинг

Могу перевести и озвучить тексты на английском языке. Являюсь носителем трех языков: хинди, русский и английский. Активно участвую в волонтерской деятельности в таких движениях, как "Мамина помощь" и "1VOL". Проходила курсы English.Tochka и курсы Дмитрия Петрова.Занимаюсь с носителем языка для сдачи Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) и для получения Кембриджского сертификата. Выступала на научно-практических конференциях по английскому и литературе. Могу свободно говорить с англоязычным иностранцем. Знакома со многими переводческими программами: Free language translator, Babylon, ABBYY Lingvo, Dicter. Перевожу до 2500 символов. За страницу беру 2$.