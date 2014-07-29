Соискание должности в сфере информационных технологий: менеджер по работе с клиентами, переводчик, администратор, помощник руководителя проекта.

- поиск клиентов;

- ведение корреспонденции с партнерами и клиентами;

- поиск кандидатов для работы и проведение собеседований;

- работа с платежными системами, такие как WebMoney, PayPal и т.д

- перевод и редактирование содержания текста;

- написание текста для сайта с нуля;

- ведение корреспонденции с западными клиентами;

- поисковые работы в сети интернет.