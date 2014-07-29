Соискание должности в сфере информационных технологий: менеджер по работе с клиентами, переводчик, администратор, помощник руководителя проекта.
- поиск клиентов;
- ведение корреспонденции с партнерами и клиентами;
- поиск кандидатов для работы и проведение собеседований;
- работа с платежными системами, такие как WebMoney, PayPal и т.д
- перевод и редактирование содержания текста;
- написание текста для сайта с нуля;
- ведение корреспонденции с западными клиентами;
- поисковые работы в сети интернет.