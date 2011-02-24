3D персонажи (игры, анимация, статическое изображения, 3D печать).

Образование:

высшее.

2005 – 2010 – Башкирский Государственный Университет (БашГУ). Факультет прикладной математики. Диплом с отличием.

Специальность – "математик – системный программист".

На данный момент являюсь аспирантом в БашГУ на кафедре Вычислительной Математики.

Профессиональные навыки:

Большой опыт работы в 3D (7 лет)

профессионально владею zbrush, 3ds max, Maya, Photoshop. Специализируюсь на 3D персонажах. Знание топологии сетки для lowpoly-моделей и моделей для анимации. Знание анатомии.

Участие в конкурсах и награды

2009 – Участие в Dominance War 4

2010 – Участие в COMICON CHALLENGE 2010

призовые места в мини-конкурсах портала CG – Render.ru.

Возможны заказы на анимацию, визуализацию, предметный моделлинг.