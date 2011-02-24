3D персонажи (игры, анимация, статическое изображения, 3D печать).
Образование:
высшее.
2005 – 2010 – Башкирский Государственный Университет (БашГУ). Факультет прикладной математики. Диплом с отличием.
Специальность – "математик – системный программист".
На данный момент являюсь аспирантом в БашГУ на кафедре Вычислительной Математики.
Профессиональные навыки:
Большой опыт работы в 3D (7 лет)
профессионально владею zbrush, 3ds max, Maya, Photoshop. Специализируюсь на 3D персонажах. Знание топологии сетки для lowpoly-моделей и моделей для анимации. Знание анатомии.
Участие в конкурсах и награды
2009 – Участие в Dominance War 4
2010 – Участие в COMICON CHALLENGE 2010
призовые места в мини-конкурсах портала CG – Render.ru.
Возможны заказы на анимацию, визуализацию, предметный моделлинг.
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Портфолио
- Модник196 просмотров
- Забытый Бог172 просмотра
- Monki173 просмотра
- Голем Гатаанг | full220 просмотров
- Голем Гатаанг | face246 просмотров
- Comicon Challenge 2010 | Senile Old Spide| beauty180 просмотров
- Comicon 2010 | Senile Old Spiderman | presentation211 просмотров
- Робот Лисичка | side229 просмотров
- Робот Лисичка | front534 просмотра
- Dominance War IV | Queen Esabel | Presntation shot203 просмотра
- Dominance War IV | Queen Esabel | Beauty shot195 просмотров
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