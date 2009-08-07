monkkeybiz

Главная страница включает в себя: Меню, общий информационный блок (Описание лотереи), блоки с текущими лотереями (призовой фонд, время окончания и т.п.), блок для чата посетителей, блок с доп. информацией (предыдущие победители, суммы выплат и т.п.). Подробное ТЗ ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется игровой персонаж размером примерно 100х100 пикселей. Необходима анимация движения данного персонажа. Склетная анимация в стиле Spine не пойдет, нужна тщательная прорисовка каждого кадра. Всего около 30 кадров. Персонажа и подробное ТЗ вышлю в личку. Наличие ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать приложение, которое (средствами curl) будет посещать веб-страницы (представляясь краулером), собирать с них необходимые данные (от размера страницы и заголовков до произвольных кусков текста, всего более 30 параметров), и сохранять их в кеш на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Необходимо сверстать сайт для БЦ. В приложенном главная и страница выбора помещений. 5 типов страниц: 1. Главная. Текст, фото, новостные блоки. (1 шт.) 2. Базовые информационные страницы. Текст, фото. ( 5 шт.) 3. Контакты. Текст, фото, карты, форма ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать сайт для БЦ. В приложенном главная и страница выбора помещений. 5 типов страниц: 1. Главная. Текст, фото, новостные блоки. (1 шт.) 2. Базовые информационные страницы. Текст, фото. ( 5 шт.) 3. Контакты. Текст, фото, карты, форма ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется шаблонный дизайн сайта. Необходимо его окультурить: - Переделать шапку. Сделать шапку со зданиями заказчика. Фотографии будут отдельно. - "Причесать" меню и шрифты на странице. Цветовую гамму менять не надо. Расположение элементов менять не обязательно, но можно, при ...Завершен8 лет назад
- $300
Необходимо нарисовать 5 типов страниц: На всех страницах три блока меню: слева, справа и сверху. Верхнее, возможно, как часть дизайна шапки. - Главная страница. - Страница с «иконками» Т.е. центральный блок страницы представляет собой поле ...Завершен14 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать дизайн для сайта рок-группы. В кратце - нужно 3 варианта "чернового" дизайна. Т.е. наметить цветовую гамму, расположение элементов на странице, шрифты и т.п. Из этого будет выбран один. Его довести до "чистового" варианта. И ...Завершен14 лет назад