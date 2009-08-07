monkkeybiz

Андрей monkkeybiz

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн главной страницы сайта для проведения лотерей

    Главная страница включает в себя: Меню, общий информационный блок (Описание лотереи), блоки с текущими лотереями (призовой фонд, время окончания и т.п.), блок для чата посетителей, блок с доп. информацией (предыдущие победители, суммы выплат и т.п.). Подробное ТЗ ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Анимация пиксельного персонажа

    Имеется игровой персонаж размером примерно 100х100 пикселей. Необходима анимация движения данного персонажа. Склетная анимация в стиле Spine не пойдет, нужна тщательная прорисовка каждого кадра.  Всего около 30 кадров. Персонажа и подробное ТЗ вышлю в личку.  Наличие ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер веб-страниц

    Необходимо написать приложение, которое (средствами curl) будет посещать веб-страницы (представляясь краулером), собирать с них необходимые данные (от размера страницы и заголовков до произвольных кусков текста, всего более 30 параметров), и сохранять их в кеш на ...

    PHPMySQLRedis
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт БЦ

    $150

    Необходимо сверстать сайт для БЦ. В приложенном главная и страница выбора помещений. 5 типов страниц: 1. Главная. Текст, фото, новостные блоки. (1 шт.) 2. Базовые информационные страницы. Текст, фото. ( 5 шт.) 3. Контакты. Текст, фото, карты, форма ...

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт для БЦ. В приложенном главная и страница выбора помещений. 5 типов страниц: 1. Главная. Текст, фото, новостные блоки. (1 шт.) 2. Базовые информационные страницы. Текст, фото. ( 5 шт.) 3. Контакты. Текст, фото, карты, форма ...

    Верстка сайтаФорма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы для БЦ

    Имеется шаблонный дизайн сайта.  Необходимо его окультурить: - Переделать шапку. Сделать шапку со зданиями заказчика. Фотографии будут отдельно. - "Причесать" меню и шрифты на странице. Цветовую гамму менять не надо. Расположение элементов менять не обязательно, но можно, при ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта для SPA-Центра

    $300

    Необходимо нарисовать 5 типов страниц: На всех страницах три блока меню: слева, справа и сверху. Верхнее, возможно, как часть дизайна шапки. - Главная страница. - Страница с «иконками» Т.е. центральный блок страницы представляет собой поле ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт для рок-группы

    $500

    Необходимо нарисовать дизайн для сайта рок-группы. В кратце - нужно 3 варианта "чернового" дизайна. Т.е. наметить цветовую гамму, расположение элементов на странице, шрифты и т.п. Из этого будет выбран один. Его довести до "чистового" варианта. И ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Santropal
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн главной страницы сайта для проведения лотерей
Каждый бы заказчик готовил такое ТЗ! Отлично поработали, заказ просто космос, в прямом смысле слова :D Раскрыл свой потенциал на яву, спасибо!
Все выполнено четко по ТЗ. В срок. Дополнительные пожелания оперативно реализовывались. Впечатления от работы исключительно положительные.
Ответный отзыв
GorKa
Павел 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Сайт БЦ
Ответственный заказчик, всегда на связи. Внятное объяснение и постановка задачи, оплата вовремя, как и договорились. Моментов вроде: "ой, переделайте тут, а то я посмотрел, а оно как то не так смотрится" не было. В целом, сотрудничеством доволен.
Работа была выполнена на отлично и в срок. Все пожелания реализованы в полном объеме. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
bovatitar
25 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта
Положительные впечатления от сотрудничества. Детально проработанные задачи, своевременная оплата. Всем рекомендуем!
Все было сделано на высшем уровне. Сроки соблюдены. Замечания исправлялись моментально. Было приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
optical
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы для БЦ
Постановка задачи, общение и оплата - все ок. Рекомендую к сотрудничеству!
Вся работа сделана четко по ТЗ, качественно и в срок. Все пожелания по дизайну были оперативно учтены. Впечатления от работы с Владимиром исключительно положительные.
Ответный отзыв
Flashik
Сергей 
38 летШри-Ланка
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта для SPA-Центра
рекомендую
Все было выполнено качественно и в срок. Все пожелания, исправления, дополнения исполнялись практически моментально. Очень доволен работой! Спасибо!
Ответный отзыв