monkkeybiz

Ответственный заказчик, всегда на связи. Внятное объяснение и постановка задачи, оплата вовремя, как и договорились. Моментов вроде: "ой, переделайте тут, а то я посмотрел, а оно как то не так смотрится" не было. В целом, сотрудничеством доволен.